Primetime-Check

Duell der Free-TV-Premieren bei ProSieben und Sat.1 – hatte «King Richard» oder «The Batman» die Nase vorn? Wie viele Menschen sahen den 20. Falke «Tatort»?

sendete Das Erste zur besten Sendezeit und unterhielt mit dem 90-Minüter 8,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für 30,7 Prozent Marktanteil standen. 1,29 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten der blauen Eins ebenfalls herausragende 21,3 Prozent.und dieinformierten bis 23:08 Uhr 3,38 und 2,24 Millionen Zuschauer und verzeichneten 15,7 und 13,9 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren fuhr man 12,9 und 12,3 Prozent ein bei Reichweiten von 0,61 und 0,42 Millionen.Im ZDF gingüber den Äther. Der Herzkino-Film kam auf 3,47 Millionen Zuschauer und 12,5 Prozent, währendundmit 3,89 und 2,50 Millionen Zuschauern Marktanteile von 16,5 und 15,3 Prozent verbuchten. Bei den Jüngeren kam der Mainzer Sender den Abend über auf 5,9, 7,4 und 3,7 Prozent.Sowohl ProSieben als auch Sat.1 servierten ihren Zuschauern jeweils eine Free-TV-Premiere.spülte 0,68 Millionen Zuschauer zur roten Sieben, die sich mit mittelmäßigen 7,4 Prozent begnügen musste, währendauf 0,90 Millionen Sat.1-Seher kam. Der Bällchensender verblieb mit 7,3 Prozent auf einem ähnlichen Zielgruppen-Niveau.undsicherten sich 0,73 und 0,46 Millionen Zuschauer, sodass Kabel Eins auf überdurchschnittliche 4,7 und 6,5 Prozent bei den Umworbenen kam.VOX lockte mit1,52 Millionen Seher an, in der Zielgruppe traf man mit 6,6 Prozent den Senderschnitt. RTLZWEI zeigt den Filmvor 0,43 Millionen Menschen, womit der Grünwalder Kanal maue 3,2 Prozent hinnehmen musste. RTL startete mit dem Duell der Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals in den NFL-Abend. Die erste Partie verzeichnete im Durchschnitt 0,71 Millionen Zuschauer und 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, wobei das letzte Viertel auf 9,4 Prozent kam. Das Match der New Orleans Saints gegen die Los Angeles Rams startete mit 0,60 Millionen Zuschauern und endete um kurz vor 1:00 Uhr vor 0,37 Millionen, sodass ein Durchschnitts-Reichweite von 0,46 Millionen zu Buche stand. Die Marktanteile stiegen von 8,7 und 9,2 Prozent in der ersten Halbzeit auf 11,6 und 14,7 Prozent im zwischen Spielabschnitt.