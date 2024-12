Quotennews

Biathlon-Staffeln knacken 3-Millionen-Marke

Veit-Luca Roth von 02. Dezember 2024, 09:50 Uhr

Das ZDF durfte sich am Sonntag erneut über ein großes Zuschauerinteresse am Wintersport freuen. Die Herren-Staffel kratzte am Nachmittag an der 20-Prozent-Marke in der Zielgruppe.

Katja Stresos Arbeitstag vor der Kamera begann am Sonntag um 11:50 Uhr, denn die Moderatorin führte gestern durch den langen Wintersport-Tag, der bis kurz vor 19:00 Uhr andauerte. Die erste «sportstudio»-Übertragung befasst sich mit dem Langlauf-Weltcup der Frauen aus dem finnischen Ruka. 0,83 Millionen Zuschauer waren kurz vor der Mittagsstunde dabei, was mäßigen 8,6 Prozent Marktanteil entsprach. Mit 0,06 Millionen Jüngeren und 3,3 Prozent lief es zunächst auch in der klassischen Zielgruppe nicht gut.



Das änderte sich, als die nordischen Kombinierer in den Fokus rückten. Die Langlauf-Zusammenfassung sahen um 12:45 Uhr 1,52 Millionen Zuschauer, darunter 0,16 Millionen Jüngere. Die Marktanteile stiegen auf 14,5 respektive 8,5 Prozent. Das Skispringen sahen ab 12:58 Uhr 1,86 Millionen Menschen, die für 17,9 Prozent standen. Bis 13:29 Uhr verbuchte der Mainzer Sender 0,19 Millionen junge Zuseher und 10,1 Prozent. Mit dem Rodel-Weltcup der Herren fiel auf dem Gesamtmarkt die 20-Prozent-Marke. Mit 2,20 Millionen Zuschauern waren 20,8 Prozent drin. Bei den Jüngeren stieg das Interesse auf 12,4 Prozent bei einer Sehbeteiligung von 0,24 Millionen.



Eines der Highlights des Tages war die 4x7,5 km Staffel Männer aus Kontiolahti, Finnland. Den Biathlon-Wettkampf sahen ab 13:43 Uhr 3,14 Millionen Zuschauer, was dem



Den Abschluss des Tages kommentierte erneut Volker Grube und Experte Sven Fischer, denn ab 17:24 Uhr gingen die Biathletinnen in der 4x6km Staffel aufs Geläuf. 3,65 Millionen Zuschauer verfolgten den Sieg des schwedischen Quartetts, der für 20,3 Prozent Marktanteil sorgte. Die knapp anderthalb-stündige Übertragung lockte 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige an, die dem ZDF weiterhin starke 11,9 Prozent Marktanteil bescherte. Katja Stresos Arbeitstag vor der Kamera begann am Sonntag um 11:50 Uhr, denn die Moderatorin führte gestern durch den langen Wintersport-Tag, der bis kurz vor 19:00 Uhr andauerte. Die erste-Übertragung befasst sich mit dem Langlauf-Weltcup der Frauen aus dem finnischen Ruka. 0,83 Millionen Zuschauer waren kurz vor der Mittagsstunde dabei, was mäßigen 8,6 Prozent Marktanteil entsprach. Mit 0,06 Millionen Jüngeren und 3,3 Prozent lief es zunächst auch in der klassischen Zielgruppe nicht gut.Das änderte sich, als die nordischen Kombinierer in den Fokus rückten. Die Langlauf-Zusammenfassung sahen um 12:45 Uhr 1,52 Millionen Zuschauer, darunter 0,16 Millionen Jüngere. Die Marktanteile stiegen auf 14,5 respektive 8,5 Prozent. Das Skispringen sahen ab 12:58 Uhr 1,86 Millionen Menschen, die für 17,9 Prozent standen. Bis 13:29 Uhr verbuchte der Mainzer Sender 0,19 Millionen junge Zuseher und 10,1 Prozent. Mit dem Rodel-Weltcup der Herren fiel auf dem Gesamtmarkt die 20-Prozent-Marke. Mit 2,20 Millionen Zuschauern waren 20,8 Prozent drin. Bei den Jüngeren stieg das Interesse auf 12,4 Prozent bei einer Sehbeteiligung von 0,24 Millionen.Eines der Highlights des Tages war die 4x7,5 km Staffel Männer aus Kontiolahti, Finnland. Den Biathlon-Wettkampf sahen ab 13:43 Uhr 3,14 Millionen Zuschauer, was dem ZDF einen hohen Marktanteil von 26,5 Prozent bescherte. In der Zielgruppe belief sich das Ergebnis auf 19,1 Prozent, die Reichweite lag bei 0,42 Millionen. Weiterhin zweistellig performten auch die Skispringer in Ruka, die Mixed-Einsitzer und Doppelsitzer in Lillehammer.Den Abschluss des Tages kommentierte erneut Volker Grube und Experte Sven Fischer, denn ab 17:24 Uhr gingen die Biathletinnen in der 4x6km Staffel aufs Geläuf. 3,65 Millionen Zuschauer verfolgten den Sieg des schwedischen Quartetts, der für 20,3 Prozent Marktanteil sorgte. Die knapp anderthalb-stündige Übertragung lockte 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige an, die dem ZDF weiterhin starke 11,9 Prozent Marktanteil bescherte.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel