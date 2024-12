Staffelfinale: Hennsler dreht auf

Quotennews

«Deutschland grillt den Henssler» erreichte zum Staffelfinale Bestwerte in allen Zuschauergruppen. Vor allem beim älteren Publikum lief es ausgezeichnet. In der Zielgruppe drückte weiterhin der Schuh.

Während Sat.1 und ProSieben mit «King Richard» (0,90 Mio.) und «The Batman» (0,68 Mio.) allenfalls durchschnittliche Performances hinlegten, konnte VOX mitvon der Schwäche der Konkurrenz profitieren. Das Finale wurde zur erfolgreichsten Ausgabe der vierteiligen Staffel. Die rund dreieinhalb-stündige Sendung verzeichnete 1,52 Millionen Zuschauer und damit einen Reichweiten-Zuwachs um 400.000 Menschen. Der Marktanteil verbesserte sich auf starke 7,0 Prozent. Damit lag man einen Prozentpunkt über der Auftaktfolge, die den bisherigen Bestwert darstellte.Auch in der Zielgruppe lief es besser als üblich, wenngleich die Sprünge nicht so hoch waren und die Werte vergleichsweise niedrig waren. Mit 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen traf der «Grill den Henssler»-Ableger den Senderschnitt von 6,6 Prozent. Vor einer Woche reichte es nur für 4,8 Prozent, der bisherige Bestwert datierte vom 17. November mit 6,0 Prozent.Schon weit im Vorfeld der Primetime konnte VOX vor allem beim älteren Publikum überzeugen. Um 17:00 Uhr verzeichnete0,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was überdurchschnittlichen 5,8 Prozent Marktanteil entsprach.legten ab 18:09 Uhr mit 1,22 Millionen und 6,3 Prozent nach. Das Highlight waren, die mit einer Reichweite von 1,54 Millionen sogar «Deutschland grillt den Henssler» übertrafen. Der Marktanteil der einstündigen Doku-Soap belief sich auf 6,7 Prozent. Die dreistündige Vorabend-Strecke sicherte VOX in der Zielgruppe Marktanteile von 7,1, 7,8 und 7,0 Prozent.Damit lag der Kölner Sender auch hier um Längen der Unterföhringer Konkurrenz von Sat.1 voraus. Der Bällchensender setzte auf seinen Neustart, der aber nicht mit dem üblichen Niveau von «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich!» mithalten konnte. Die Kochshow, die von 17:30 bis 19:55 Uhr andauerte, verzeichnete 0,50 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,6 Prozent. In der Zielgruppe ging das Format mit 0,10 Millionen werberelevanten Sehern und 2,5 Prozent völlig baden.