Showtime zeigt «Dexter»-Trailer

US-Fernsehen

Die neue Serie wird am 13. Dezember auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz starten.

Showtime hat den offiziellen Trailer für das mit Spannung erwartete Prequelvorgestellt. Die Serie wird am Freitag, dem 13. Dezember, für Abonnenten von Paramount+ mit dem Paramount+ with Showtime-Abo per Streaming und auf Abruf verfügbar sein, bevor sie am Sonntag, dem 15. Dezember, um 22 Uhr erstmals in den USA ausgestrahlt wird. International wird die Serie am 13. Dezember exklusiv auf Paramount+ in Großbritannien, Kanada, Australien, Lateinamerika, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich ausgestrahlt. Die 10-teilige Dramaserie handelt von Amerikas beliebtestem Serienmörder in Ausbildung.«Dexter: Original Sin» spielt im Miami des Jahres 1991 und begleitet Dexter (Patrick Gibson) auf seinem Weg vom Studenten zum rächenden Serienmörder. Als sein Blutdurst nicht länger ignoriert werden kann, muss Dexter lernen, seine innere Dunkelheit zu kanalisieren. Unter der Anleitung seines Vaters Harry (Christian Slater) entwickelt er einen Kodex, der ihm dabei helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, die es verdienen, aus der Gesellschaft eliminiert zu werden, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden auf ihn aufmerksam werden. Dies ist eine besondere Herausforderung für den jungen Dexter, als er ein forensisches Praktikum bei der Miami Metro Police Department beginnt.In «Dexter: Original Sin» sind außerdem Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, Stargast Sarah Michelle Gellar und Patrick Dempsey zu sehen. Michael C. Hall leiht erneut seine Stimme für den legendären inneren Monolog in Dexter Morgans Kopf. Die Serie wird von Clyde Phillips als ausführender Produzent und von SHOWTIME Studios und Counterpart Studios produziert.