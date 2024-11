Netflix holt Robert Hull für «I Will Find You»

US-Fernsehen

Das neue Projekt ist erneut eine Romanadaption von Harlan Coben.

Einen riesigen Hit landete Netflix mit der Serie «Fool Me Once», die am 1. Januar 2024 angelaufen ist und auf einem Harlan-Corben-Roman basiert. Für den Neujahrstag 2025 ist die Adaption von «Missing You» mit Rosalind Eleazar, Jessica Plummer und Richard Armitage angekündigt. Netflix arbeitet nun an der Romanverfilmung vonDie Miniserie soll von «God Friended Me»-Produzent und -Showrunner Robert Hull entstehen. Der Roman von Coben ist erst im vergangenen Jahr veröffentlicht worden. «I Will Find You» handelt von einem unschuldigen Vater, der eine lebenslange Haftstrafe für den Mord an seinem eigenen Sohn verbüßt. Als er Beweise dafür erhält, dass sein Sohn noch am Leben sein könnte, ist er entschlossen, aus dem Gefängnis auszubrechen, um die Wahrheit herauszufinden.„Harlans fesselnde Geschichten sind auf der ganzen Welt beliebt und haben die Fans mit ihren typischen Wendungen, dramatischen Cliffhangern und fesselnden Mysterien immer wieder in ihren Bann gezogen“, sagte Peter Friedlander, Vizepräsident für Scripted Series bei Netflix in den USA und Kanada. “Es gibt niemanden wie Harlan, und seine erste US-Scripted-Serie mit Netflix wird da keine Ausnahme sein. Wir wissen, dass er und Robby dasselbe aufregende Erlebnis bieten werden, das das Publikum gewohnt ist und das die Serie als Must-Watch-Event startet.“Hull fügte hinzu: „Ich bin schon so lange ich denken kann ein Fan von Harlans Romanen und die Chance, diese Geschichte mit ihm, Jinny, Peter und dem unglaublichen Team von Netflix zum Leben zu erwecken, war ein wahr gewordener Traum.“