Peacock zeigt «Richard Ramirez: The Night Stalker Tapes»

US-Fernsehen

Aus mehr als 25 Stunden Audioaufnahmen - die meisten davon bisher unveröffentlicht - wurde die Dokumentationsreihe zusammengestellt.

Am 10. Dezember 2024 strahlt Peacock die neue NBC News Studios-Dokumentationaus. Fast 40 Jahre nach seiner sommerlichen Schreckensherrschaft auf den Straßen von Los Angeles ist der Mythos des „Night Stalker“ immer noch allgegenwärtig. Nun enthüllt eine Reihe von Gefängnisaufnahmen von Richard Ramirez neue Wahrheiten in den Peacock-Original-Dokumentationen «Richard Ramirez: The Night Stalker Tapes».Die Serie, die aus mehr als 25 Stunden Audioaufnahmen besteht – von denen die meisten noch nie zuvor gehört wurden – und aufschlussreiche Interviews mit seiner Familie, Freunden und seiner Frau enthält, untersucht die dunklen Mächte, die Ramirez dazu brachten, zum berüchtigten Night Stalker zu werden.Außerdem berichten einige der Frauen, die Ramirez im Laufe der Jahre beeinflusst hat, von ihren Erfahrungen, von ehemaligen Freundinnen bis hin zu Familien der Opfer, und seine eigene Nichte, die sich zum ersten Mal in einer Dokumentation zu Wort meldet. Die Serie geht auch auf die verwirrende Liebesgeschichte einer ehemaligen Redakteurin eines Jugendmagazins ein, die sich in Ramirez verliebte und schließlich seine Frau wurde. «Richard Ramirez: The Night Stalker Tapes» wurde von NBC News Studios produziert. Die ausführenden Produzenten sind Amy Goodman Kass, Elizabeth Fischer, Alexa Danner, Andy Berg und Liz Cole.