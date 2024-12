Zwölfte «Vamperpump Rules»-Staffel geplant

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Bravo gab grünes Licht für neue Geschichten.

Bravo gibt grünes Licht für die 12. Staffel vonmit einer neuen Gruppe von Teilnehmern. In der neuen Staffel werden Lisa Vanderpump und eine neue Gruppe eng verbundener SUR-Mitglieder zu sehen sein, die genauso komplizierte Beziehungen zueinander haben wie ihre legendären Vorgänger. Darüber hinaus wird «Vanderpump Rules» das vergangene Jahrzehnt voller Herzschmerz, Freundschaftsbrüche und Skandale mit einem Rückblick auf die letzten 11 Staffeln feiern.Unter Lisa Vanderpumps wachsamen Augen heißt das West Hollywood-Urgestein SUR – und jetzt TomTom – die nächste Gruppe von Kellnern, Barkeepern und Gastgebern willkommen, die jede Menge Drama, Beziehungen und „Frenemies“ im Gepäck haben. Die Produktion der neuen Staffel soll im nächsten Jahr beginnen. Der Premierentermin und die Besetzung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.„Es ist ein unglaubliches Gefühl, auf dem Vermächtnis dieser Serie aufzubauen, indem man alles noch einmal macht“, sagte Alex Baskin, ausführender Produzent von 32 Flavors. “Mit großer Wertschätzung für die ursprüngliche Gruppe und ihren legendären Lauf können wir es kaum erwarten, dass das Publikum eine dynamische neue Gruppe von Kollegen und Freunden sieht, die gemeinsam ihren Weg durchs Leben gehen.“„Die letzten 12 Jahre der Dreharbeiten waren eine außergewöhnliche Zeit voller Lachen, Tränen und allem, was dazwischen liegt“, sagte Lisa Vanderpump. „Ich kann denjenigen, die ihr Leben mit mir geteilt haben, nicht genug danken. Ich liebe euch alle. In der Gastronomie folgt immer eine Schicht auf die andere. Ein Hoch auf die nächste Generation von «Vanderpump Rules».“ «Vanderpump Rules» wird von 32 Flavors und Evolution Media produziert. Die ausführenden Produzenten sind Alex Baskin, Barry Poznick, Jenn Levy, Joe Kingsley, Lisa Vanderpump und Ken Todd.