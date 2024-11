Thomas Haden Church wirkt bei «Tires» mit

US-Fernsehen

Die Fernsehserie von Netflix wird im kommenden Jahr weiter gehen.

Noch vor dem Start der ersten Staffel hat Netflix die Comedyseriefür eine zweite Staffel verlängert. Gillis hat die erste Staffel seiner Serie selbst finanziert, weshalb Netflix auch weitere Folgen über die ersten sechs Geschichten hinaus erworben hat. Außerdem hat er einen Vertrag für ein Comedy-Special im nächsten Jahr unterzeichnet.Neu im Cast ist Thomas Haden Church. Er wird in der Serie neben Steven Gerben, Gillis, Chris O'Connor, Kilah Fox und Stavros Halkias zu sehen sein. Die offizielle Beschreibung von Staffel 2 lautet: „Nach dem unerwarteten Erfolg ihrer großen Marketingidee beeilen sich Will (Gerben) und Shane (Gillis), persönlich und beruflich zu wachsen, ohne sich der Kosten ihres Geschäfts voll bewusst zu sein“.In der Serie wird Church als Phil zu sehen sein, der als „Shanes wohlhabender, aber unreifer Vater“ beschrieben wird. Als erwachsene Version von Shane liebt es Phil, mehrere Unternehmen in Florida zu besitzen, wo er lebt, Margaritas zu trinken und mit Kellnerinnen zu flirten“. Die Serie wurde von Gillis zusammen mit Gerben und John McKeever entwickelt. Alle drei fungieren als ausführende Produzenten, wobei McKeever auch Regie führt. Brandon James arbeitet zusammen mit Brian Stern und Kenneth Slotnick für AGI Entertainment Media & Management und Becky Astphan als ausführender Produzent für Rough House. Gillis und McKeever arbeiten als ausführende Produzenten für Dad Sick Productions.