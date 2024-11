«Darby and Joan» wandern in die USA

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der australischen Serie kommt zu Acorn TV.

Acorn TV hat einen brandneuen, offiziellen Trailer für die zweite Staffel des erfolgreichen Mystery-Dramasmit den Emmy-Nominierten Bryan Brown und Greta Scacchi veröffentlicht. Die neue Staffel startet mit einer Premiere von zwei Folgen, exklusiv auf Acorn TV, am 30. Dezember, gefolgt von wöchentlichen Episoden bis zum 27. Januar.Ein Jahr nachdem ihre Leben auf einer Straße im Outback aufeinanderprallten, haben der pensionierte australische Detective Jack Darby (Bryan Brown) und die englische verwitwete Krankenschwester Joan Kirkhope (Greta Scacchi) eine tiefe Freundschaft inmitten gemeinsamer Ermittlungsabenteuer geschmiedet. Aber Jacks Geschichte hat gerade erst begonnen – er ist entschlossen, seinen Namen von der unerklärlichen Wolke zu befreien, die über seiner Karriere hängt. Trotz der potenziellen Gefahr – oder vielleicht gerade deswegen – besteht Joan darauf, Jack bei seiner Suche zu helfen. Während sie durch die malerischen Landschaften Queenslands reisen und dabei Rätsel lösen, wird die Beziehung zwischen Jack und Joan auf die Probe gestellt. Ein Abenteuer, bei dem hinter jeder Kurve ein neues Rätsel wartet, und Darby und Joan fragen sich: Kann man sich selbst mitten im Nirgendwo finden?Acorn TV und CJZ gaben die zweite Staffel von «Darby and Joan» in Auftrag, die Anfang des Jahres im malerischen Australien gedreht wurde. «Darby and Joan» ist eine CJZ-Produktion, ein Acorn-TV-Original, das vom Screen Finance Fund von Screen Queensland unterstützt wird. Acorn Media International ist der exklusive internationale Vertrieb der Serie.Die zweite Staffel von «Darby and Joan» wird von Matt Campbell, Claire Tonkin, Don Klees, Catherine Mackin und Bea Tammer als ausführende Produzenten sowie von der Serienproduzentin Elisa Argenzio und der Drehbuchproduzentin Sarah Smith produziert. Zu den Autoren der von Glenys Rowe und Phillip Gwynne erdachten Serie gehören Andrew Anastasios, Giula Sandler, Stephen Vagg, Sarah Smith und David Hannam. Die Regisseure der zweiten Staffel sind Jovita O'Shaughnessy, Grant Brown und Rachel Ward.