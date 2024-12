«Henry Danger» erscheint im Januar

US-Fernsehen

Der Originalfilm ist vorerst nur in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Paramount+ geplant.

Paramount+ und Nickelodeon haben den Teaser fürbekannt gegeben, einen abendfüllenden Originalfilm, der auf der erfolgreichen Live-Action-Serie basiert. In einem aufregenden neuen Kapitel der Action-Comedy-Franchise findet sich Henry mit seinem neuen Superfan-Kumpel in einem Labyrinth aus alternativen Realitäten wieder. «Henry Danger – Der Film» wird am Freitag, den 17. Januar, in den USA auf Paramount+ zum Streamen verfügbar sein und am selben Tag um 19 Uhr auf Nickelodeon Premiere feiern. Der Film wird auch auf Paramount+ in ausgewählten internationalen Märkten, in denen der Dienst verfügbar ist, Premiere feiern und später im Jahr auf den internationalen Kanälen von Nickelodeon ausgestrahlt werden.In «Henry Danger: The Movie» trifft Henry Danger (Jace Norman) auf einen Superfan, der unbedingt mit Kid Danger das Verbrechen bekämpfen will und in den Besitz eines Geräts gelangt, das alternative Realitäten erschließen kann. Auf einer wilden Fahrt wird Henry seinen besten Freund Jasper (Sean Ryan Fox) und seinen neuen Superfan-Kumpel brauchen, um den Weg nach draußen zu finden, sonst bleibt er für immer in einer anderen Dimension gefangen.In dem Film sind auch die Original-Serienbesetzung Ella Anderson als Piper Hart, Michael D. Cohen als Schwoz und Frankie Grande als Frankini sowie der neue Darsteller Glee Dango als Missy Martin/Superfan zu sehen.«Henry Danger» debütierte im Juli 2014 auf Nickelodeon. Die Serie handelt von den Abenteuern von Henry Hart, der von dem Superhelden Captain Man als sein Lehrling ausgewählt wird. Nachdem er versprochen hat, seine neue Identität geheim zu halten, muss Henry ein Doppelleben führen und die Herausforderungen der Highschool mit den verrückten Abenteuern eines Verbrechensbekämpfers in Einklang bringen.