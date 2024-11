Amazon macht an Weihnachten «ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing»

US-Fernsehen

Die neue True-Crime-Dokumentation über den Superfan der Kansas City Chiefs zeigt ihn von einer anderen Seite.

Prime Video gab den 24. Dezember als Premiere-Termin fürbekannt. Die True-Crime-Dokumentation über den Superfan der Kansas City Chiefs und Serienbankräuber Xaviar Babudar enthält beispiellose Interviewaufnahmen mit Babudar nach seiner ersten Verhaftung, bevor er seine Fußfessel entfernte und auf die Flucht ging.Prime Video wird außerdem während des zweiten jährlichen Black Friday Football-Spiels zwischen den Kansas City Chiefs und den Las Vegas Raiders am Freitag, dem 29. November, einen ersten Teaser zur Dokumentation veröffentlichen. Die Serie wird exklusiv auf Prime Video Premiere haben.«ChiefsAholic: A Wolf in Chief's Clothing» ist eine True-Crime-Dokumentation, die die erschütternde Geschichte des Superfans der Kansas City Chiefs und Serienbankräubers Xaviar Babudar – bekannt als „ChiefsAholic“ – nachzeichnet. Babudar, der für sein auffälliges Wolfskostüm und seine ausgelassenen Social-Media-Possen bekannt ist, wurde als einer der leidenschaftlichsten Fans von Kansas City berühmt. Sein geheimes Doppelleben kam jedoch ans Licht, als er in Bixby, Oklahoma, verhaftet wurde und eine Reihe ungelöster Banküberfälle im Mittleren Westen aufgedeckt wurden. In Interviews, die Babudar selbst gegeben hat, untersucht «ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing» kritische Momente in den Ereignissen um Babudars erste Verhaftung und bietet eine Perspektive aus erster Hand auf seine anschließende Reise.