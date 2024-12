Endspiel der Frauenliga erreichte Rekordzuschauer

US-Quoten

Orlando Pride feiern nach dem 1:0-Sieg gegen Washington Spirit bei der Meisterschaft.

Am Samstag, den 23. November 2024, gewann das Team Orlando Pride mit 1:0 gegen Washington Spirit. Die Fußballerinnen siegten das Finale der National Women’s Soccer League 2024. Bereits im Vorfeld sprach der Fernsehsender CBS von den besten Einschaltquoten aller Zeiten mit Paramount+ als Co-Host.Das Spiel am Samstag, das live von CBS und Paramount+ aus dem CPKC Stadium in Kansas City übertragen wurde, erreichte durchschnittlich 0,967 Millionen Zuschauer, in der Spitze waren es 1,1 Millionen. Die Reichweite stieg um 18 Prozent, im Vorjahr waren es 0,817 Millionen Zuschauer. Beim Meisterschaftsspiel 2022 wurden 0,915 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen.„Als wir in dieser Saison unsere bahnbrechenden neuen Medienverträge abgeschlossen haben, war es unser Ziel, unseren Wert neu zu definieren und mehr unserer Spiele an den Orten und in den Räumen zu zeigen, in denen die Fans Inhalte konsumieren“, sagte Jessica Berman, Commissioner der NWSL. „Die hervorragende Berichterstattung auf den CBS-Plattformen am vergangenen Wochenende, einschließlich der historischen Sendung „CBS Mornings“ aus dem CPKC-Stadion, die Rekordzuschauerzahlen und das meistgesehene NWSL-Event in der Geschichte sind das Ergebnis unserer Bemühungen, unser Publikum zu erweitern und zu diversifizieren. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei CBS konnten wir mehr Fans als je zuvor die Spannung der NWSL näher bringen.