«Severance»: Podcast mit Ben Stiller

Auch Adam Scott wird auf der Plattform Audacy über die Serie sprechen.

Am 17. Januar 2025 startet die zweite Staffel der AppleTV+-Fernsehserie. Nach Informationen von „Variety“ wird bereits am 7. Januar 2025 ein Podcast mit Ben Stiller und Adam Scott erscheinen, der die wichtigen Fragen pro Woche klärt. Zum Auftakt werden zwei Episoden veröffentlicht.„The Severance Podcast With Ben Stiller and Adam Scott“ heißt die neue Sendung, in der auch der Schöpfer Dan Erickson, die ausführenden Produzentin Jackie Cohn und die Stars Zach Cherry (Dylan), John Turturro (Irving) und Britt Lower (Helly). Auch Promi-Superfans der Show, wie Jon Stewart, werden zu sehen sein.„Wir haben uns fünf Jahre lang von der Welt abgekapselt, um diese Serie zu machen. Wir haben zwar keine Erinnerung daran, was in dieser Zeit passiert ist, aber wir dachten, wir sollten einen Podcast für alle Innies machen, die sich nicht daran erinnern werden, die Serie gesehen zu haben, um ihnen die Erinnerung an die Serie wiederzugeben“, sagten Stiller und Scott in einer gemeinsamen Erklärung. “Wir sind froh, dass wir bei diesem Podcast nicht mit Lumon Industries zusammenarbeiten, sondern ihn stattdessen mit Audacy Podcasts der Welt präsentieren, die uns nie in den Pausenraum schicken würden.“Das passiert am Ende der ersten Staffel: Irving wacht in seiner Wohnung auf und entdeckt die Gemälde seines Outies und dessen Hintergrund in der U.S. Navy. Im Schrank findet er eine Karte und ein Mitarbeiterverzeichnis, mit dem er Burt ausfindig macht. Helly wacht auf einer Lumon-Gala auf, wo sie erfährt, dass ihr Outie Helena Eagan ist – die Tochter des Lumon-CEOs Jame Eagan –, die sich einer Abtreibung unterzogen hat, um öffentliche Unterstützung für die Legalisierung des Verfahrens zu gewinnen. Cobel eilt zur Gala und versucht, Helly davon abzuhalten, eine geplante Rede zu halten. Milchick erreicht das Sicherheitsbüro und schneidet sich durch die provisorischen Fesseln, die Dylan an der Tür angebracht hat. Helly betritt die Bühne und berichtet der Menge von der Unterwerfung und Folter der Innies. Irving kommt bei Burt an und muss feststellen, dass dieser bereits eine Beziehung hat. Mark findet ein Foto, das bestätigt, dass Ms. Casey Gemma ist. Er will es sofort Devon erzählen, schafft es aber nur, „Sie lebt!“ zu sagen, bevor Milchick Dylan angreift, die Überstunden-Kontingenz deaktiviert und die drei in ihren Outie-Zustand zurückversetzt.