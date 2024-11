Quo vadis, Linda Zervakis?

Quotenmeter.FM

Nach ihrem Besuch bei «Die 100» geht es für die Moderatorin bei ProSieben mit einer neuen Sendung weiter.

Am Montag wunderte sich das ARD-Publikum, dass Linda Zervakis neben «Tagesthemen»-Moderator Ingo Zamperoni in der Sendung «Die 100 – was Deutschland bewegt» stand. Sie gehörte wie Anna Planken beim Thema „Mehr Schulden, ja oder nein“ zu den Präsentatorinnen des Debattenformats.Im August war Linda Zervakis Aushängeschild der Dokumentation «ProSieben. Thema. Kann KI die Demokratie retten?», die dem Sender aus Unterföhring nur schreckliche Einschaltquoten bescherte. Ende Oktober war Zervakis schließlich in der Sendung «Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch» zu Gast, nun folgt auch eine Satire-Show.Die Firma Brainpool möchte mit «Fake News – Alles erstunken und erlogen» den Sendeplatz hinter «TV total» am Mittwoch befüllen. Dort soll Linda Zervakis als Moderatorin fungieren. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz sollen Fake-Schlagzeilen präsentiert werden. Noch kann man sich wenig über das Konzept vorstellen, meinen Veit-Luca Roth und Fabian Riedner. Die Sendung wird auch 2025 im Programm bleiben, weshalb der Jahresrückblick in wenigen Wochen bei den Quotenmeter.FM-Podcastern genau betrachtet wird.