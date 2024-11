«Feuer, Wasser, Erde, Luft»: VOX-Sendung startet solide in zweite Staffel

Quotennews

Das Format über Rettungs-Einsätze startete gestern in die zweite Staffel.

Dass es eine solche überhaupt geben wird, grenzt dabei eigentlich an ein kleines Wunder. Schließlich hat die Sendungeine etwas skurrile Geschichte hinter sich, in der die Premieren-Staffel im Frühjahr 2023 vorzeitig aus dem Programm genommen wurde, nachdem die ersten Folgen nur Quoten um 5 Prozent holten. Weil nach der Bekanntgabe dieser Maßnahme jedoch ein Anstieg auf bis zu 7,5 Prozent zustande kam, erhielt die Blaulicht-Doku eine weitere Chance im Herbst besagten Jahres, in dem die Resonanzen von anfänglich soliden 7,3 Prozent aber erneut auf durchwachsene Werte um 5 und 6 Prozent zurückgingen. All das reichte letztendlich dennoch, aus der fast schon sichergeglaubten Absetzung eine Fortsetzung zu machen.Ihren Anfang nahm diese folglich in der gestrigen Mittwochs-Primetime. Es ergaben sich nun 0,33 Millionen Leute aus der umworbenen Kategorie, die zu einem Prozentwert von recht ordentlichen 6,9 Prozent überleiteten, der die rote Kugel vorerst zuversichtlich stimmen kann. Ob die Verlaufskurve demnächst wieder in den kritischen Bereich verfällt, oder ob sie sich dieses Mal doch positiver darstellen wird, wird sich demnächst offenbaren. Von den Älteren verfolgten vernachlässigbare 3,1 Prozent bei 0,72 Millionen das Einsatzgeschehen.Viel geschehen ist auch bei der Halbschwester RTLZWEI , die sich in der letzten Woche dazu entschied, Harald Glööckler, mit seiner Personality-Dokusoap aus dem Programm zu kicken, nachdem er nur desaströse Quoten einfahren konnte. Ab sofort soll esim Doppelpack richten. Alles andere als eine leichte Mission, schließlich schwächelte auch diese Family-Soap in ihrer zweiten Woche. Gestern waren es dann zunächst nur ganz üble 2,5 Prozent zu 0,12 Millionen und später weiter unzureichende 3,2 Prozent zu 0,15 Millionen aus der Zielgruppe, die die Situation nicht wirklich verbesserten. Auch für diese Produktion steht eine weitere Staffel in akuter Gefahr.