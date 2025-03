Rundschau

In dieser Woche schaut die Blätterrundschau zu den Weihnachtsfilmen, Kinderproduktionen und einer herzlichen Netflix-Serie mit Ted Danson.

«Dear Santa» (seit 25. November bei Paramount+)

«The Merry Gentlemen» (seit 20. November bei Netflix )

«Ein klitzekleines Weihnachtswunder» (ab 4. Dezember bei Netflix)

«A Man on the Inside» (seit 21. November 2024 bei Netflix)

«Spellbound» (seit 22. November bei Netflix)

Als ein kleiner Junge seinen Weihnachtswunschzettel mit einem entscheidenden Rechtschreibfehler an den Weihnachtsmann schickt, taucht ein teuflischer Jack Black auf, um die Feiertage zu verderben.Eine Tänzerin veranstaltet eine rein männlich besetzte Weihnachtsrevue, um die Kleinstadtbar ihrer Eltern zu retten – und trifft dabei jemanden mit den richtigen Moves.Es soll ein unvergessliches Weihnachtsfest für die Menschen von Wellington-on-Sea werden, als plötzlich ein schlimmer Schneesturm alle Weihnachtspläne über den Haufen wirft.Das Leben eines verwitweten Professors ändert sich unerwartet komplett, als er von einem Privatdetektiv angeheuert wird, in einem Seniorenheim in San Francisco undercover zu ermitteln.Als ein Zauberspruch ihre Eltern in riesige Monster verwandelt, muss eine jugendliche Prinzessin in die Wildnis aufbrechen, um den Fluch umzukehren, bevor es zu spät ist.