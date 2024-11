«TV-Total  aber normal»: Wie bekommt Puffi die doppelte Dosis?

Quotennews

In dieser Woche lief TV-Total in der Pufpaff-Ära erstmals an zwei Wochentagen – schadete dies den Mittwochs-Quoten?

Am Montag stand bekanntlich die Premiere des Ablegersan, bei der sich herausstellen sollte, ob die Fangemeinde der Marke eine doppelte Dosis verträgt, oder ob eine Überdosierung stattfindet, die auch dem Haupt-Format schaden könnte. Es war demnach spannend zu beobachten, inwiefern Ermüdungserscheinungen am gestrigen Mittwoch zu Tage traten, oder eben nicht.Vorweg gesagt sei: Die Auswertung der Daten zeichnet auch heute wieder ein akzeptables Bild für ProSieben:zog in der wichtigen Zielgruppe 0,53 Millionen Zuschauende. Sie führten zu einem Marktanteil von mäßigen 10,8 Prozent, der jedoch über 3 Prozentpunkte niedriger ausfällt, als vor einer Woche. Ob dies nun mit der Bushido-Ausgabe am Montag im Zusammenhang steht, lässt sich nicht klar beantworten – die Entwicklung in den nächsten Wochen wird hier Aufschluss geben. Anschließend gab es in Unterföhring wieder Mal nix mehr zu holen:wurde nur noch von schwachen 6,5 Prozent verfolgt – es blieben bloß noch 0,29 Millionen der Jungen dran. Insgesamt zogen beide Comedy-Formate im Übrigen magere 4,2 und 2,5 Prozent.bei Schwester Sat.1 musste ProSieben in der Zielgruppe derweil zwar vorbeiziehen lassen, dennoch ergab sich auch hier eine erfreuliche Sehbeteiligung - 0,40 Millionen zu 9,4 Prozent der 14-49-Jährigen begutachteten die Koch-Kreationen. Bei den Älteren ließen sich nur 1,14 Millionen und 5,6 Prozent erwärmen. Hüben wie drüben ging der Abend dann aber in die Binsen, denn das Anschlussprogramm, welches dieses Jahr mit einem-Spin-Off bespielt wird, konnte erneut gar nicht überzeugen. Die Doku-Soap-Produktion unter dem Titelmit ehemaligen Kandidaten und Kandidatinnen, generierte desaströse 3,8 Prozent (0,07 Millionen) der 14-49-Jährigen.