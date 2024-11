«Lass dich überwachen» lässt die Quoten runterkrachen

Quotennews

Jan Böhmermann führte durch eine neue Ausgabe seiner Unterhaltungsshow.

Hervorgegangen ist das Konzept mit Sozial-Experiments-Charakter ursprünglich aus der Rubrik „PRISM is a dancer“ des, welches 2013 auf Sendung ging. In diesem Zeitraum konfrontierte Böhmermann zum ersten Mal eine Studio-Zuschauerin mit (persönlichen) Inhalten ihrer Social-Media-Plattformen, die diese irgendwann selbst postete. Die Prämisse des Formats ist inzwischen also bereits über 10 Jahre alt – ab 2018 wurde daraus das eigenständige Formatam späten Abend, seit 2023 formiert es als Primetime-Show.In genau dieser Form flimmerte eine weitere Ausgabe gestern ab 20.15 Uhr über den Schirm. Vor ihm versammeln konnte die Böhmermann-Sendung 0,48 Millionen Leute zwischen 14 und 49, die einen Anteil in Höhe von passablen 9,8 Prozent am entsprechenden Markt ermöglichten - dies bedeutete aber einen klaren Marktanteils-Verlust in Relation zur letzten Ausgabe, die noch 13,5 Prozent (0,49 Millionen) zu Wege brachte . Dennoch war das ZDF an zweiter Stelle hinter ProSieben . Klar war auch, dass es beim älteren Publikum wohl deutlich bescheidener laufen würde – so war es mit 1,49 Millionen zu bescheidenen 6,3 Prozent dann auch, hier ergab sich ebenfalls ein Verlust gegenüber dem letzten Mal, als noch 1,78 Millionen zu 8,4 Prozent dabei waren - alles in allem scheint sich die Sendung also in die falsche Richtung zu bewegen.Am Vorabend gelang es dem öffentlich-rechtlichen Kanal weniger, junge Einschaltende an sich zu binden. Die bald endende Krimi-Seriemobilisierte bloß 0,21 Millionen und dürre 5,2 Prozent der Werberelevanten. Insgesamt sah es ebenfalls nicht wirklich prickelnd aus – 10,7 Prozent aus 2,39 Millionen Zuschauenden resultierten.