Laura Gordon und Tim Griffin steigen bei «Voltron» ein

US-Fernsehen

Erst kürzlich hat der «This Is Us»-Star Starling K. Brown seine Mitarbeit bekannt gegeben.

Die Besetzung des Spielfilmsvon Amazon MGM Studios wächst. Bisher waren Sterling K. Brown, Daniel Quinn-Toye, Henry Cavill, Rita Ora, John Kim, Alba Baptista, Samson Kayo und Tharanya Tharan an Bord. Nun sind auch Laura Gordon und Tim Griffin in die Produktion eingestiegen. Regie führt Rawson Marshall Thurber, der gemeinsam mit Ellen Shanman das Drehbuch geschrieben hat.Regisseur Rawson Marshall: „Ich möchte sicherstellen, dass wir dem Herzen und dem Geist von Voltron treu bleiben. In diesem Film stellen wir eine ganz neue Generation von Piloten vor. Wir haben Voltron für die Welt der Live-Action neu erfunden, aber wir werden den ikonischen Elementen, die ihr liebt, die ich liebe, treu bleiben. Und ich freue mich darauf, sie mit euch zu teilen.Die Produzenten sind Todd Lieberman von Hidden Pictures, Bob Koplar, Thurber und David Hoberman von Hobie Films. Das Franchise wurde von Toei Animation aus mehreren japanischen Anime-Fernsehserien adaptiert und hat mehrere amerikanische Serien hervorgebracht.