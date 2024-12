David Bennent: Ein Comeback nach 40 Jahren

Interview

In den Zweiteiler «Borchert und die Stadt in Angst» mimt Bennet den Charakter Jürgen Domas und ist wieder mit seiner Schwester Anne Bennent vor der Kamera zu sehen.

Zu sagen, was den Zuschauer erwartet, in einem Krimi ist immer heikel, ich will ja nicht alles verraten! Ein roter Faden ist das Zwillings-Paar Andrea und Jürgen Dolmas, wie sie als Kinder und dann als Erwachsene versuchen, zu überleben. Meine Schwester und ich haben versucht, unsere Erfahrungen für diese beiden umzusetzen! 1984 haben wir zusammen in einem «Derrick» mitgespielt ... also ein COMEBACK nach 40 Jahren!Als erstes natürlich, mit der Schwester wieder zu drehen! Dann die Figur, wie geht man mit Schuld um? Und wie lebt man mit dieser unendlichen „Liebe“ zur Schwester?Will und kann ich nicht beantworten, da würde ich zu viel verraten ....Mit der Schwester zu spielen, war sehr schön, lustig und spannend – wie gesagt, das war ja fast der Hauptgrund, mitzumachen.In meinen Szenen geht es überhaupt nicht um die Morde, sondern um die Beziehung zur Schwester und um Gewissensbisse – so haben wir uns darauf konzentriert!Roland Suso Richter hat mir die ganze Freiheit gegeben, die ich für meine Rolle brauchte. Dieses Vertrauen war sehr angenehm und es gab keine langen, unnötigen Diskussionen!Bis jetzt hatte ich das Glück, dass keine Rolle sich geähnelt hat und jede Figur so anders war, dass ich träumen und spielen konnte, wie ich wollte.Beigebracht hat die Rolle mir nichts, nur mir ist wieder bewusst geworden, wie abgründig die Seele, der Mensch sein können.