Primetime-Check

Wer lag bei den Jungen vorne? «TV Total» oder doch Böhmermann?

Zunächst gucken wir uns wie gewohnt das Gesamtpublikum an. Hier war es dieses Mal nicht das ZDF , sondern Das Erste , das vorne lag, und zwar mit dem Drama. Dieses konnte gegen das juveniler ausgerichtete Böhmermann-Programm die höhere Reichweite von 3,69 Millionen ziehen, die zu schönen 15,6 Prozent Marktanteil führte. Der Spieß umgedreht wurde logischer Weise jedoch beim jüngeren Publikum, wo die blaue Eins mit mäßigen 7,4 Prozent bei 0,36 Millionen zurücklag.In dieser Altersklasse stand ZDF-Moderator Jan Böhmermann folglich ein ganzes Stück besser da: Passable 9,8 Prozent ergaben sich für ihn, die von 0,48 Millionen Einschaltenden im Alter bis 49 ermöglicht wurden – es langte zum zweiten Platz bei ihnen. Insgesamt brachte seine Showklar geringere 6,3 Prozent durch lediglich 1,49 Millionen zustande.Unter den Privaten reichte es derweil für ProSieben zur Spitzenposition. Obwohl(vielleicht wegen der erhöhten Dosis) am Mittwoch-Abend ein paar Federn lassen musste, ließen sich noch recht ordentliche 10,8 Prozent (0,53 Millionen) unterhalten. Bei den Älteren sah es mit 4,2 Prozent (1,00 Millionen) schlechter aus. Knapper als sonst war das interne Duell gegen Sat.1 , wovor 0,40 Millionen 14-49-Jährigen und erfreulichen 9,4 Prozent eine weitere Folge durchlief. Damit lag das Koch-Casting minimal vor der Steuer-Empörungs-Comedy, die bei niedrigeren 9,1 Prozent (0,43 Millionen) eintrudelte – allerdings lag nur ein Re-Run vor. Bei den Leuten ab drei Jahren spielten beide Shows eher eine untergeordnete Rolle, was sich anhand von 5,6 und 7,4 Prozent am Gesamtmarkt ablesen lässt.Doku-Soaps prägten weiterhin den Mittwoch von RTLZWEI und VOX . Bei letzterem startetein die zweite Staffel, für die sich ziemlich solide 6,9 Prozent bzw. 0,33 Millionen werberelevante interessierten. Damit befand sie sich in einer annehmbaren Range und auch vor, welche auf katastrophale 2,5 und 3,2 Prozent krachte, bei maximal 0,15 Millionen jungen Zuschauenden. 0,72 Millionen zu 3,1 Prozent (VOX) und 0,29 Millionen bzw. desolate 1,3 Prozent (RTLZWEI) ergaben sich beim älteren Publikum. Zum Schluss bleibt noch Kabel Eins, welches üblicher Weise einen Film zeigte. Schließlich kam mit durchwachsenen 4,7 Prozent aber kein wirklicher Lichtblick fürauf, weil nur 0,21 Millionen aus der Zielgruppe zuschalteten.