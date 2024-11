CBS veröffentlicht «Watson»-Trailer

US-Fernsehen

Die neue Sherlock-Holmes-Serie startet im kommenden Jahr bei CBS.

Eine 60-sekündige Version des Trailers wird am Donnerstag, dem 28. November, während des NFL-Thanksgiving-Spiels zwischen den Chicago Bears und den Detroit Lions auf CBS ausgestrahlt. Die Premiere vonfolgt auf das AFC Championship Game am Sonntag, dem 26. Januar 2025 auf CBS und wird auf Paramount+ gestreamt. Die Serie wird ab Sonntag, dem 16. Februar um 22.00 Uhr regulär ausgestrahlt.«Watson» spielt sechs Monate nach dem Tod des Freundes und Partners des Titelhelden, Sherlock Holmes, durch Moriarty. In der Serie spielt Morris Chestnut den Dr. John Watson, der seine medizinische Karriere als Leiter einer Klinik für seltene Krankheiten wieder aufnimmt. Watsons altes Leben ist jedoch noch nicht mit ihm abgeschlossen – Moriarty und Watson sind dabei, ihr eigenes Kapitel einer Geschichte zu schreiben, die das Publikum seit mehr als einem Jahrhundert fasziniert.«Watson» ist eine Medizinserie mit einem starken investigativen Kern, in der eine moderne Version eines der größten Detektive der Geschichte zu sehen ist, der seine Aufmerksamkeit von der Aufklärung von Verbrechen auf die Lösung medizinischer Rätsel verlagert. In dem Format sind außerdem Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Ritchie Coster, Inga Schlingmann und Rochelle Aytes zu sehen.