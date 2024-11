ABC News kündigt «Wild Crime» an

US-Fernsehen

Die vierte Staffel kann ab 5. Dezember bei Hulu gestreamt werden.

Die beliebten True-Crime-Dokumentationen der ABC News Studios kehren mitfür eine neue Staffel zurück. Die Dokumentation befasst sich mit dem rätselhaften Verschwinden von Samantha Koenig im Jahr 2012, einer 18-jährigen Barista aus Anchorage, die zuletzt gesehen wurde, als sie in einer dunklen Winternacht mit einem unbekannten Mann ihren Arbeitsplatz verließ. Die Suche nach Koenig führt das FBI und die Polizei von der Wildnis Alaskas in die abgelegenen Wälder des Olympic-Nationalparks in Washington und bis ins ländliche Vermont, wo sie die schreckliche Spur der Verbrechen eines Mörders aufdecken. Während die Ermittler den verdrehten Hinweisen dieses Falls folgen, decken sie die Identität von Israel Keyes auf, einem psychopathischen Serienmörder mit einem verborgenen Leben voller Gewalt und einem dunklen Pfad, den er sich während seiner Kindheit abseits der Gesellschaft gebahnt hat. Letztendlich enthüllt eine Durchsuchung von Keyes' Gefängniszelle das, was die Ermittler für die erschreckende Wahrheit halten. «Wild Crime: Eleven Skulls» beginnt am Donnerstag, dem 5. Dezember, mit dem Streaming, nur auf Hulu.Die vierteilige Doku-Reihe enthält nie zuvor gesehenes Filmmaterial und ausführliche Interviews mit namhaften Persönlichkeiten im Fall Israel Keyes, darunter leitende FBI-Ermittler, Beamte des Anchorage Police Department, Profiler der Behavioral Analysis Unit des FBI und andere. Durch persönliche Berichte von Freunden und Verwandten der Opfer von Keyes bietet die Doku-Serie einen intimen Einblick in die verheerenden Auswirkungen seiner Verbrechen und die komplexen Ermittlungen, die sein dunkles, verborgenes Leben aufdeckten.Bei Hunderten von Millionen Besuchern, die jedes Jahr Amerikas Wildnis besuchen, sind schlimme Dinge vorprogrammiert. Die Originalserie «Wild Crime» von ABC News Studios dokumentiert bemerkenswerte Verbrechen, die in und um Amerikas majestätischste Wildnis begangen wurden, und die Elite-Detektive, die sie untersuchen. Lisa Q. Wolfinger ist ausführende Produzentin und Regisseurin, Rushmore DeNooyer ist ausführender Produzent. Beth Hoppe ist ausführende Produzentin und David Sloan ist leitender ausführender Produzent für ABC News Studios.