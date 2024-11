CNN setzt auf «Thanksgiving in America»

US-Fernsehen

Der Nachrichtensender überträgt Paraden aus New York City, Philadelphia, Chicago, Houston und Detroit.

CNN wird am Thanksgiving die erste-Sondersendung ausstrahlen, die von 8 bis 12 Uhr Ostküstenzeit einen Logenplatz für die größten Paraden im ganzen Land bietet. In der Show werden prominente Gäste ihre eigenen Feiertagstraditionen vorstellen. Moderiert wird die Sendung von CNN-Moderator und Korrespondent John Berman und CNN-Moderatorin und Nationalkorrespondentin Erica Hill aus New York City.In der CNN-Sendung «Thanksgiving in America» werden Bobby Flay, T.I., Kristin Cavallari, Drew Scott (The Property Brothers), Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Ernie Johnson und Kenny Smith von Inside the NBA, Roy Wood Jr., Amber Ruffin und Michael Ian Black von CNNs «Have I Got News For You» und Erin French («The Lost Kitchen») zu Gast sein. Außerdem werden musikalische Darbietungen von Andy Grammer und The Temptations zu sehen sein.Highlights von den Thanksgiving-Paraden in Städten im ganzen Land werden live übertragen, darunter in New York City, Philadelphia, Chicago, Houston und Detroit. CNN-Korrespondenten werden vor Ort von den Feierlichkeiten im ganzen Land berichten, darunter der leitende Datenreporter Harry Enten, die Korrespondentin Rosa Flores, die Korrespondentin Brynn Gingras, der Korrespondent Omar Jimenez, der Korrespondent Polo Sandoval, der Korrespondent Nick Valencia und die Korrespondentin Whitney Wild.