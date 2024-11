«Star Wars: Skeleton Crew» kommt eher

US-Fernsehen

In den Vereinigten Staaten von Amerika beginnt die Serie einen Tag vorher.

Disney+ hat heute den neuen Starttermin für die kommende Serievon Lucasfilm bekannt gegeben. Fans des Star Wars Universums können die ersten beiden Folgen der spannenden und abenteuerlichen Serie bereits ab Dienstag, 3. Dezember, exklusiv auf Disney+ streamen. Die Serie wird wöchentlich mittwochs mit neuen Episoden fortgesetzt. In den USA startet die Serie bereits am Montag, den 2. Dezember. Ab dem 9. Dezember werden in Nordamerika wöchentlich neue Folgen ausgestrahlt. Über Weihnachten und Neujahr/Silvester gibt es keine Pause, so dass die achtteilige Staffel am 14. Januar 2025 endet.Die Geschichte handelt von vier Kindern, die sich auf die Suche nach ihrem Heimatplaneten machen, nachdem sie sich in der Galaxie verirrt haben. Bei diesem unvergesslichen Abenteuer treffen sie auf seltsame Aliens und gefährliche Orte.Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon und Nick Frost spielen die Hauptrollen. Für die Regie zeichnen Jon Watts, David Lowery, die Daniels (Daniel Kwan und Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard und Lee Isaac Chung verantwortlich. Hauptautoren sind Jon Watts und Christopher Ford, die zusammen mit Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy und Colin Wilson auch als ausführende Produzenten fungieren. Chris Buongiorno, Karen Gilchrist und Carrie Beck sind Co-Executive Producers und Susan McNamara und John Bartnicki sind Producers.