3 Quotengeheimnisse

Nur zwei Monaten nach der Premiere läuft «Spiegel TV Verbrechen» bei Kabel Eins mit tollen Werten. Verbrechen aus Österreich locken allerdings niemanden unter 50 Jahren an.

In der Nacht zum Samstag hatte die Reihe bei Kabel Eins mit dem Thema „Spiegel TV Verbrechen“ und der Folge „Tödliche Triebe“ den Sendestart. Die Reihe kam zuletzt am 9. September und erreichte im Anschluss an die Wiederholungen von «Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle» ein Kracher-Ergebnis von 0,35 Millionen Zuschauer und 4,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,16 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich auf 8,5 Prozent.Die neue Dokumentationsreihe startete auf dem 20.15-Uhr-Slot am Freitag und sicherte sich 0,48 Millionen Zuschauer, ab 01.15 Uhr kamen weitere 0,12 Millionen Menschen dazu. Der Marktanteil fiel auf 3,1 Prozent. Im Vorfeld sahen noch 0,14 Millionen die Kurznachrichten, doch nur 0,03 Millionen Menschen führten zu 3,3 Prozent.Die Reportagereihe kam jetzt auch nach Deutschland. Die Premiere um 02.55 Uhr war – vorsichtig gesagt – enttäuschend. Lediglich 0,07 Millionen Menschen schlugen sich die Nacht um die Ohren, mit 2,9 Prozent Marktanteil fuhr Kabel Eins allerdings einen Wert auf Senderschnitt ein. Bei den jungen Menschen standen 0,00 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde auf 0,5 Prozent beziffert.