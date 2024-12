«Sin City Rehab» kommt

US-Fernsehen

In der achtteiligen Serie steht Alison Victoria vor der Kamera.

Die beliebte Chicagoer Designerin Alison Victoria wird sich in der neuen HGTV-Serieden hellen Lichtern und hohen Einsätzen der Immobilienbranche in Las Vegas stellen. Die Serie mit acht Folgen wird Alison, die vor allem für ihre Emmy-nominierte Serie «Windy City Rehab» bekannt ist, dabei dokumentieren, wie sie das größte Wagnis ihrer Karriere eingeht, indem sie ihr erfolgreiches Designunternehmen nach Westen ausdehnt. In der gesamten Serie wird Alison auf sich selbst setzen, um hohe Gewinne zu erzielen, und sich kopfüber in millionenschwere Kundenprojekte und riskante Flips stürzen, während sie gleichzeitig ein Team aufbaut und sich in einem auffälligen neuen Markt einen Namen macht. Die neue Serie ist für Ende 2025 geplant.„Die Zuschauer von HGTV wissen, dass Alison Victoria vor keiner Herausforderung zurückschreckt, und der Druck wird spürbar sein, wenn sie den Sprung von der Windy City zur Sin City wagt“, sagt Betsy Ayala, Interim Head of Content, HGTV.“Zum Glück für uns bleibt das, was in Vegas passiert, nicht dort, denn die Kameras fangen diese Immobilien-Achterbahnfahrt mit siebenstelligen Investitionen und glanzvollen Verwandlungen ein“, so führt sie fort. «Sin City Rehab» wird von Big Table Media und Briefly Gorgeous Productions produziert.