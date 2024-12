«Love & Hip Hop: Atlanta» wird fortgesetzt

US-Fernsehen

Die neuen Episoden werden im Januar 2025 beim Fernsehsender MTV ausgestrahlt.

MTV kündigte heute die Rückkehr der beliebten Dokuserieam Dienstag, dem 7. Januar, um 20 Uhr an und bringt den Zuschauern mehr Drama, Musik und die persönlichen Geschichten, die die Fans in ihren Bann ziehen. Diese Staffel verspricht unvergessliche Handlungsstränge: Nach den Folgen ihres Cast-Album-Konzerts reist Spice mit einer ausgewählten Crew nach London, um dort mit einem globalen Auftritt ihre Geschichte zurückzuerobern.Die freche Santana erkundet neue musikalische Gebiete und ist bereit, die Musikszene von Atlanta aufzumischen, während sie den Status quo der Dominanz der alten Garde in Frage stellt. Karlie Redd setzt alles für ihre Beziehung mit dem Millionär TLO aufs Spiel, als frühere Ex-Partner auftauchen und versuchen, ihr Happy End zu erschüttern.Rasheeda und Kirk arbeiten daran, die Harmonie in der Familie Frost wiederherzustellen, aber Machtkämpfe bedrohen ihren Fortschritt. Neue Gerüchte um Scrappy machen die Runde, sein turbulentes Privatleben gerät in die Öffentlichkeit, einschließlich einer neuen Krise mit Momma Dee. Bambi erweist sich als eine beeindruckende Kraft, da sie einen heiklen Waffenstillstand mit ihren ehemaligen Feinden und ihrem Ex-Ehemann Scrappy aushandelt, aber auf die Probe gestellt wird, wenn neue Bomben fallen und Loyalitäten gebrochen werden.Die Besetzung umfasst Amy Luciani, Ashley Conley, Bambi, Erica Banks, Erica Dixon, Jasmine Bleu, Jessica White, Karlie Redd, Kendra Robinson, Khaotic, Kirk Frost, Lil Zane, Mendeecees, Momma Dee, Rasheeda, Renni Rucci, Saucy Santana, Scrappy, Shekinah Jo, Sierra Gates, Spice, Yandy, Yung Joc, ZellSwag und der Newcomer Latin Recording Artist, International Nova und seine Frau Cristina Nova.