Blockbuster-Battle

Bei Sat.1 und ProSieben treten mit «King Richard» und «The Batman» zwei Free-TV-Premieren in den Ring. Und dann steht auch noch Tom Cruise inszeniert von Steven Spielberg zur Wahl.

(Sat.1, 20:15 Uhr)Venus und Serena Williams zählen zu den begnadetsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Diesen Erfolg haben sie vor allem ihrem Vater Richard Williams zu verdanken. Schon im Kindesalter fördert er die beiden Schwestern und ermöglicht ihnen intensives Tennistraining. Allen Kritikern zum Trotz ist sich Richard sicher: Seine Töchter können den großen Durchbruch schaffen. Doch unter dem väterlichen Ehrgeiz leidet seine Beziehung zu den Mädchen.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 8IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)In Gotham steht Batman aka Bruce Wayne für Recht und Ordnung und den Kampf gegen das Böse. Während Korruption und illegale Netzwerke jedoch immer weiter zunehmen, sieht sich der Superheld mit deutlich mehr Gegenspielern als Unterstützern umgeben. Zudem muss er einen Serienkiller, der in der Stadt sein Unwesen treibt, zur Strecke zu bringen. Und ein weiterer Fall lässt ihn in die Tiefen seiner eigenen Vergangenheit blicken. Quotenmeter resümierte: „Der neue Batman will mehr Krimi als Superhelden-Actionspektakel sein. So viel mehr als seine Vorgänger wird dann doch nicht erzählt. Auf drei Stunden ausgewalzt, verlangt das auch noch viel Sitzfleisch. Dafür beeindrucken die düsteren Kulissen und der aufpeitschende Musikscore.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(ZDFneo, 20:15 Uhr)Die Welt wird von außerirdischen Eindringlingen bedroht, und ein gewöhnlicher Mann namens Ray Ferrier wird unerwartet zum Beschützer seiner Kinder. Als eine Todesstrahl-Roboterraumschiffflotte die Erde angreift, führt Ray seine Kinder Rachel und Robbie durch eine gefährliche und zerstörte Landschaft, während er gleichzeitig mit seinen eigenen Unsicherheiten als Vater konfrontiert wird.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4Metascore: 7IMDb User Rating: 7