Strahlende Quoten: «Adventsfest der 100.000 Lichter» punktet

Quotennews

Florian Silbereisen konnte mit seinem Live-Event wieder überzeugende Reichweiten aufbringen.

Dies tat er mit einer weiteren Live-Ausgabe von, welches aus dem thüringischen Suhl übertragen wurde. Dort drückten sich bei weihnachtlicher Stimmung wieder sämtliche Schlager-Stars die Klinke in die Hand. Große Ermüdungserscheinungen sind bei den Fans noch nicht zu bemerken, auch gestern schalteten sie wieder in großer Zahl zu.So erzielten Silbereisen und Co. auch an diesem Samstag wieder weit überdurchschnittliche Sehbeteiligungen von 4,49 Millionen Interessenten beim Gesamtpublikum sowie von 0,43 Millionen bei den 14-49-Jährigen. Sie bescherten dem Ersten Deutschen Fernsehen jeweils Quotenanteile von starken 20,9 und ordentlichen 10,5 Prozent, die klar den Senderschnitt übertrafen. Alles in allem stand man jedoch etwas schwächer da, als in den letzten beiden Jahren, als die Show noch über 5 Millionen Leute zog.Überdurchschnittlich dann auch die folgenden, welche insgesamt 2,28 Millionen zu richtig guten 16,4 Prozent informierten. Bei den Jüngeren brach das Interesse jedoch auf durchwachsene 6,6 Prozent und 0,21 Millionen ab. Etwas schwächer als sonst aber besser als die Nachrichten-Sendung schnitt am Vorabend diemit guten Markanteilen von 17,9 (gesamt) und 15,4 Prozent (14-49) ab.