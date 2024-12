NBA bei ProSieben Maxx bleibt ein Ladenhüter

Quotennews

Auch das deutsche NBA-Duell zwischen Dennis Schröder und den Wagner-Brüdern Franz und Moritz konnte die Maxx-Quoten nicht ankurbeln.

ProSieben Maxx durfte sich gerade aus deutsche Perspektive auf einen spannenden Basketball-Abend freuen. Am Moderator Christoph „Icke“ Dommisch, Kommentator Matthias Killing und Experte Patrick Femerling begleiteten am Sonntagabend das Duell zwischen den Brooklyn Nets mit Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und den Orlando Magic, bei denen Franz und Moritz Wagner unter Vertrag stehen. Orlando gewann das Gastspiel mit 100:92. Der wahre Verlierer war aber ProSieben Maxx , der Sender verfehlte es einmal mehr mitZuschauer anzulocken.Los ging der Basketball-Abend um 21:10 Uhr mit, das nur 20.000 Zuschauer sehen wollten, die Hälfte stammte aus der Zielgruppe. Die Marktanteile wurden auf 0,1 respektive 0,2 Prozent beziffert. Um 21:39 Uhr startete die Übertragung des ersten Viertels, das weiterhin nur 0,02 Millionen Zuschauer verfolgten, so auch das zweite Viertel. Immerhin stammten inzwischen alle Seher aus der Zielgruppe, was die Quoten auf 0,3 und 0,4 Prozent steigen ließ. Auf dem Gesamtmarkt kam man nicht über 0,1 Prozent hinaus.Die Halbzeitanalyse um 22:50 Uhr blieb dem Reichweiten-Niveau treu, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe auf 0,6 Prozent stieg. Die zweite Halbzeit, die um 23:05 Uhr begann, lief katastrophal. Nur 10.000 Zuschauer wurden registriert, die AGF wie im Schnitt keine Menschen unter 50 Jahren aus. Die Marktanteile wurden auf 0,0 Prozent bei allen und 0,2 Prozent bei den Umworbenen taxiert. Den abschließenden Spielabschnitt sahen weiterhin 0,01 Millionen Zuschauer, wovon alle aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile bewegten sich mit 0,1 respektive 0,3 Prozent weiterhin auf einem katastrophalen Niveau.