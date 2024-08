Carrie Underwood soll zu «American Idol»

US-Fernsehen

Der Musikstar soll Katy Perry ersetzen, deren letzter Auftritt vor einigen Wochen stattfand.

Laut verschiedenen Medienberichten wird Carrie Underwood zuzurückkehren. Der Sender ABC wird voraussichtlich am Donnerstag bekannt geben, dass Underwood als Nachfolgerin von Katy Perry in der Jury der Show sitzen wird. Perry war seit der Neuauflage an Bord, gab aber Anfang des Jahres ihren Rückzug bekannt.Underwood war bereits mehrfach bei «American Idol» zu sehen, zuletzt trat die Country-Sängerin beim Staffelfinale vor zwei Jahren auf. Die Sängerin gewann vor fast 20 Jahren die vierte Staffel der Castingshow, die beim Fernsehsender FOX relativ neu war. Als neue Jurorin wird sie gemeinsam mit Lionel Richie und Luke Bryan die Kandidatinnen und Kandidaten bewerten.Luke Bryan und Lionel Richie setzen in diesem Jahr die sieben Staffeln der ursprünglichen «American Idol»-Juroren Simon Cowell, Paula Abdul und Randy Jackson fort. Die Castingshow geht im nächsten Jahr in die achte Staffel. Megan Michaels Wolflick ist Showrunnerin und ausführende Produzentin zusammen mit Jennifer Mullin von Fremantle sowie Eli Holzman und Aaron Saidman von 19 Entertainment.