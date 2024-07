VOX plant Männer-Woche bei «Shopping Queen»

TV-News

Der Dauerbrenner am Nachmittag bekommt Ende August eine Spezial-Woche.

Das Nachmittags-Formatbefindet sich derzeit in einer Pause, VOX setzt noch bis zum 9. August auf Wiederholungen in der 15-Uhr-Stunde. Am 12. August meldet sich die Doku-Soap aus Magdeburg mit neuen Folgen zurück, eine Woche später gastiert die Constantin-Entertainment-Produktion in Berlin, ehe der Kölner Sender eine Spezial-Woche zwischen dem 26. und 30. August angekündigt hat.In Hamburg schickt Guido Maria Kretschmer fünf Männer auf Shopping-Tour mit einem Budget von 500 Euro. Das Männer-Spezial steht unter dem Motto: „Zwischen Alster und Elbe - Präsentiere ein sommerliches Outfit mit Shorts!“ Den Anfang macht Erik, der den besten Stil präsentieren muss, um möglichst viele Punkte von den Konkurrenten Noah, Christian, Nils und Alvaro zu erhalten. Am Ende gibt auch der Stardesigner seine Wertung ab.Neben «Shopping Queen» kehrt am 12. August derweil auch die Doku-Reihemit neuen Folgen zurück. Ab dem 13. August besteht der gesamte Nachmittag und Vorabend aus Erstausstrahlungen. Am Montag läuft einzig vonum 16:00 Uhr eine alte Folge.