Ashley Williams spielt in «Falling Together» mit

US-Fernsehen

Der Film mit Paul Campbell wird am Weltalzheimertag gezeigt.

Der Umzug in eine neue Stadt führt eine Frau auf die Suche nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Ashley Williams («Notes of Autumn») und Paul Campbell («Magic in Mistletoe») sind inzu sehen, einem neuen Film, der am Welt-Alzheimertag, Samstag, 21. September, auf dem Hallmark Channel im Rahmen der jährlichen „Fall into Love“-Veranstaltung des Senders Premiere hat.„Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal nach Manhattan zog, veranstaltete ich in meinem Apartment eine ‚Chili Party‘, um alle kennenzulernen - und niemand kam. Nachdem ich mich durch die Scham und die vielen Reste gekämpft hatte, dachte ich: 'Vielleicht gibt es hier eine romantische Komödie'“, sagte Williams. „Es stellte sich heraus, dass dies der perfekte Ausgangspunkt war, um mich mit meinem lieben Freund Paul Campbell in einer urkomischen, herzerwärmenden Komödie im Herbstlaub wieder zu vereinen. Die Alzheimer's Association spielte eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Ressourcen für unsere Familie, als meine Mutter erkrankte, und diese Geschichte mit ihrer Unterstützung erzählen zu können, ist etwas, worauf ich wirklich stolz bin“.„Fürsorge in die Welt zu bringen ist ein Grundprinzip der Marke Hallmark. Als Ashley und Neal uns diese Idee vorstellten, dachten wir, dass sie perfekt zu uns passt“, begann Bart Fisher, Vice President of Programming bei Hallmark Media. „Es ist ein wichtiges Anliegen, das so viele Menschen betrifft, seien es Patienten oder Familienangehörige. Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, Licht ins Dunkel zu bringen und unseren Zuschauern gleichzeitig die Art von herzerwärmenden und romantischen Geschichten zu bieten, die sie kennen und lieben.