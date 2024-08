Das Erste setzt wieder auf Alexander Bommes

TV-News

Erst im Juli gab es einen Primetime-Ausflug von «Gefragt – Gejagt». Im September ist eine neue Folge angekündigt.

Knapp ein Jahr mussten die Zuschauer auf neue Prominenten-Specials vonwarten, nun serviert Das Erste bereits am Samstag, den 7. September 2024, das zweite Special. Die Quizshow lief zuletzt am 20. Juli 2024 im Programm des Ersten. Der Quiz-Marathon ist wieder mit zahlreichen Prominenten besetzt.Moderator Dirk Steffens, «Tagesschau»-Sprecher Constantin Schreiber, Moderatorin Anja Kohl und «Bergdoktor» Hans Sigl treten in der von Alexander Bommes moderierten Fernsehshow an, deren Sendezeit 190 Minuten beträgt. Die übrigen Teilnehmer nannte Das Erste noch nicht. Die neue Sendung ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag von ARD Werbung für Das Erste.Das Format ist der deutsche Ableger der britischen Fernsehshow «The Chase», die von seit 2009 beim Fernsehsender ITV läuft. Die Briten starteten die 160-teilige Staffel im März 2024, darüber hinaus lässt man seit Jahren bis zu zwölf Prominenten-Specials produzieren. Das Erste erreichte mit dem Primetime-Ableger im Hochsommer 3,03 Millionen Zuschauer, das führte zu tollen 18,3 Prozent.