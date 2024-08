Kabel Eins setzt auch auf «FBI: Most Wanted»

TV-News

Die Serie wird in Zusammenspiel mit «FBI» am Samstagabend wiederholt.

Derzeit strahlt der in Unterföhring ansässige Fernsehsender Sat.1 die Serien «FBI» und «FBI: Most Wanted» aus, während «FBI: International» derzeit nur bei MagentaTV zur Verfügung steht. Ab Samstag, den 17. August 2024, setzt auch Kabel Eins aufund startet mit der ersten Staffel durch. Die Wiederholungen laufen zwischen 22.15 und 23.15 Uhr.Dr. Justin Brock, der nach außen hin jahrelang die Rolle des sorgsamen Arztes spielte, lässt die Maske fallen und bringt sein wahres Ich zum Vorschein. Dem flüchtigen Mann wird vorgeworfen, einigen tablettensüchtigen Patienten in großen Mengen Opioide verschrieben zu haben, um an schnelles Geld zu kommen. Doch damit nicht genug: Er steht außerdem unter Verdacht, zwei Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. Wird es dem Team gelingen, den skrupellosen Arzt zu inhaftieren?Die Serie konzentriert sich auf die Arbeit der New York Fugitive Task Force (FTF) des Federal Bureau of Investigation (FBI), die unermüdlich die berüchtigten und gefährlichen Kriminellen auf der Most-Wanted-Liste des FBI aufspürt und festnimmt. Das Team wird von FBI Supervisory Special Agent Jess LaCroix geleitet, einem erfahrenen, rätselhaften Agenten, der sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet und seine Fähigkeiten als Profiler einsetzt, um bei der Festnahme der gefährlichsten Kriminellen zu helfen.