Keine Paralympics-Schlussfeier bei Das Erste und ZDF

TV-News

Dafür blicken die zwei öffentlich-rechtlichen Fernsehsender am Nachmittag auf das Event zurück.

549 verschiedene Events in 22 Sportarten: Das sind die Sommer-Paralympics des IOC, die in diesem Sommer in Paris ausgetragen werden. Der Startschuss erfolgt am 28. August 2024 am Place de la Concorde und endet am 8. September im Stade de France. Doch weder Das Erste noch das ZDF übertragen die Abschlussfeier live im Fernsehen.Das Erste sendet die Paralympics am Sonntag, 8. September 2024 mit dem Finale im Rollstuhlbasketball. Ab 13.15 Uhr fasst man zahlreiche Wettbewerbe zusammen, ehe ab 16.15 Uhr der knapp 45-minütige Beitrag von Frank Stuckatz gesendet wird. Zwischen 23.05 und 00.15 Uhr wird von Kirsten Bruhn die Abschlussfeier zusammengefasst. Stephanie Müller-Spirra führt durch die Sendung, Heinrich Popow ist als Experte geladen.Zwischen 17.15 und 18.00 Uhr sendet das ZDF von Henrik Diekert. Die Spiele von Paris sollen alles Dagewesene in den Schatten stellen. Bewegende Geschichten, großes Sport-Drama und leise Zwischentöne. In einer aufwendigen Dokumentation, die parallel zu den 17. Paralympischen Spielen entstanden ist, wird bilanziert.