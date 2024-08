Amazon-Umsatz klettert auf 147,977 Milliarden

Wirtschaft

Die Werbung innerhalb von Prime Video sorgte für ein Plus von fast 20 Prozent.

Der Online-Versandhändler Amazon hat am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. In den Monaten April, Mai und Juni 2024 lag der Umsatz bei 147,977 Milliarden US-Dollar, im Vorjahreszeitraum waren es 134,383 Milliarden. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) kletterte von 7,563 auf 15,245 Milliarden, das Nettoergebnis von 6,750 auf 13,485 Milliarden US-Dollar.86,408 Milliarden US-Dollar (Vorjahresergebnis: 75,353 Milliarden) wurden mit Dienstleistungen erwirtschaftet, Produkte machten 61,569 Milliarden US-Dollar des Umsatzes aus. Im Vorjahresquartal waren es 59,032 Milliarden US-Dollar. Der Großteil des Umsatzes von Amazon wurde in Nordamerika erwirtschaftet, 90,033 Milliarden US-Dollar verbuchte das Unternehmen aus Seattle. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg von 3,211 auf 5,065 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal stieg der internationale Umsatz von 29,697 auf 31,663 Milliarden US-Dollar, statt 895 Millionen Euro Verlust wurde ein Gewinn von 273 Millionen Euro erzielt. Die Cloud-Sparte AWS wuchs von 22,140 auf 26,281 Milliarden US-Dollar, der Gewinn stieg von 5,365 auf 9,334 Milliarden US-Dollar.Der Werbeumsatz von Amazon inklusive der Werbung auf Prime Video betrug 12,771 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 20 Prozent. Vor einem Jahr waren es 10,683 Milliarden US-Dollar. Die Bezahldienste verbesserten sich von 9,894 auf 10,866 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von zehn Prozent entspricht.Bereits im Vorfeld hatte das Unternehmen eine Benutzeroberfläche für die Fire-Geräte angekündigt. Zu den Highlights von Prime Video zählen die 62 Nominierungen für die Primetime Emmy Awards, 50 Millionen Zuschauer für «Als du mich sahst» mit Anne Hathaway, die «Monday Night National Hockey League» in Kanada sowie die NBA-Rechte ab dem kommenden Sommer."Wir machen weiterhin Fortschritte in einer Reihe von Bereichen, aber vielleicht in keinem so sehr wie in der anhaltenden Beschleunigung des AWS-Wachstums", sagte Jassy in einer vorbereiteten Erklärung.