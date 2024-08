Furtwängler eröffnet die «Tatort»-Saison

TV-News

Anfang September kommt «Die Rache an der Welt».

Nach 14 Wochen Sommerpause kehrt dermit neuen Episoden zurück. Wie Das Erste bekannt gab, werden Maria Furtwängler und Florence Kasumba wieder in die Rollen von Charlotte Lindholm und Anais Schmitz schlüpfen. Das Skript von „Die Rache an der Welt“ stammt von Daniel Nocke, Stefan Krohmer führte Regie.Die heile Welt von Göttingen wird erschüttert durch einen Serientriebtäter, der an abgelegenen Ecken Frauen auflauert und zu sexuellen Handlungen zwingt. Der „Wikinger“, wie der Mann in der Presse genannt wird, hat seine Opfer bislang am Leben gelassen. Als in einem kleinen Park an einem See die Leiche der Studierenden Mira gefunden wird, fragen sich Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz, ob der „Wikinger“ dieses Mal einen Schritt weiter gegangen sein könnte. Ein Augenzeuge beschreibt den Täter als einen Mann mit migrantischer Herkunft. Doch der Zeuge erscheint voreingenommen, ist seine Aussage wirklich belastbar? Um keine Zeit zu verlieren, gibt Charlotte Lindholm den Anstoß für eine erweiterte Herkunftsanalyse der DNA vom Tatort ...Der hessische Rundfunk bestätigte, dass der der letzte Fall von Anna Janneke und Paul Brix, verkörpert von Margarita Broich und Wolfram Koch am 28. September 2024 ausgestrahlt wird. „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ ist die 19. Folge der Ermittler. Auch „Borowski und das hungrige Herz“ liegt schon seit längerer Zeit im ARD-Archiv. „Lass sie gehen“ vom SWR soll im Herbst ebenfalls kommen.