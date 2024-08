HBO schnappt sich Seth Meyers

US-Fernsehen

Der NBC-Showmann wird bei der Konkurrenz ein Comedy-Special aufführen.

Seth Meyers' neues Comedy-Special wird diesen Herbst auf HBO ausgestrahlt und kann auf Max gestreamt werden. Der Comedian, Autor und Moderator von «Late Night with Seth Meyers» hat sein erstes HBO-Comedy-Special vor einem Live-Publikum im The Vic Theatre in Chicago, Illinois, aufgezeichnet. Seth Meyers, Star und ausführender Produzent: „Kritiker sagen, dass es das Special ist, über das meine Kinder in zwanzig Jahren in der Therapie sprechen werden!“Nina Rosenstein, Executive Vice President, HBO Programming, Late Night and Specials: „Als langjährige Fans freuen wir uns sehr, mit Seth an seinem ersten HBO-Special zusammenzuarbeiten. Er ist ein so charismatischer Geschichtenerzähler, und wir haben immer geliebt, wie er Menschen auf einer so persönlichen Ebene erreicht. Dieses Special ist unendlich nachvollziehbar und macht so viel Spaß zu sehen.“Seth Meyers ist ein mit dem Emmy ausgezeichneter Autor, Bestsellerautor der New York Times und Moderator der von der Kritik gefeierten NBC-Serie «Late Night with Seth Meyers». «Late Night» und die digitale Serie «Corrections» wurden seit dem Start der Show im Jahr 2014 mit 11 Emmy-Nominierungen, sieben WGA-Award-Nominierungen und zwei Critics Choice Awards ausgezeichnet. Meyers begann seine Fernsehkarriere 2001 bei „Saturday Night Live”, wo er 13 Staffeln lang als Schauspieler, neun Staffeln lang als Chefautor und acht Staffeln lang als Moderator des «Weekend Update» tätig war.Aufgeführt und geschrieben von Seth Meyers, Regie führte: Neal Brennan. Zu den ausführenden Produzenten gehören Seth Meyers und Mike Shoemaker.