NBCUniversal erwartet 1,25 Milliarden US-Dollar

Wirtschaft

Die Olympischen Sommerspiele in Paris sind für den Fernsehsender ein Glücksgriff.

Die Comcast-Tochter NBCUniversal ist mit den Olympischen Sommerspielen sehr zufrieden. Pro Abend erreichen NBC und Peacock zwischen 30 und 50 Millionen Zuschauer. Laut „Variety“ wird der Fernsehsender mit dem zweiwöchigen Event mehr als 1,25 Milliarden US-Dollar verdienen.„Die Olympischen Spiele 2024 in Paris haben Marken einen einzigartigen und kraftvollen Heiligenschein verliehen, in einem unglaublichen Ausmaß und vor einem äußerst engagierten und leidenschaftlichen Publikum”, sagte Mark Marshall, Präsident für globale Werbung und Partnerschaften bei NBCU, in einer Erklärung. "Wir sind stolz darauf, die höchsten Werbeeinnahmen in der Geschichte der Olympischen und Paralympischen Spiele erzielt zu haben und danken unseren Werbekunden für ihre Partnerschaft.Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass 500 Millionen US-Dollar von neuen Sponsoren stammen. Insgesamt gibt es nun mehr Werbekunden als bei den Olympischen Sommerspielen in Rio und Tokio zusammen. Zu den Sponsoren gehört unter anderem die Firma FIGS, die die Familienangehörigen der Olympioniken ausstattet. Die Herzfrequenzen werden live im Fernsehen gezeigt.