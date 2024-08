«Unsellable Houses» geht im September weiter

US-Fernsehen

Die Immobilien-Gurus Lyndsay Lamb und Leslie Davis haben 13 neue Folgen im Gepäck.

Die Premiere vonfindet am Mittwoch, den 4. September, um 20 Uhr, auf HGTV statt. Die amtierenden «Rock the Block»-Champions und Top-Immobilienmaklerinnen Lyndsay Lamb und Leslie Davis werden in einer neuen Staffel, die bei ihrer letzten Ausstrahlung mehr als 20 Millionen Zuschauer anzog, mehr Hausbesitzern im US-Bundesstaat Washington dabei helfen, ihre wenig attraktiven Immobilien zu Höchstpreisen zu verkaufen.In den 13 Folgen der Staffel setzen die dynamischen Zwillingsschwestern ihr eigenes Geld aufs Spiel und verlassen sich dabei auf das Design- und Inszenierungstalent von Lyndsay und das Budget- und Verhandlungsgeschick von Leslie, um stagnierende Immobilien für den Verkauf vorzubereiten und den maximalen Gewinn zu erzielen, der mit den Hausbesitzern geteilt wird. Um Familien auf dem schwierigen Immobilienmarkt im Nordwesten der USA zu helfen, werden Lyndsay und Leslie in dieser Staffel auch Kunden beim Hauskauf unterstützen, die nach dem richtigen Objekt zum Kauf und zur Renovierung suchen, und sie werden mit Kunden zusammenarbeiten, die in ihrem renovierungsbedürftigen Haus bleiben möchten.In der ersten Folge helfen Lyndsay und Leslie einer Mutter, einen Bungalow aus den 1920er-Jahren zu verkaufen, den sie gekauft hatte, um während einer schweren gesundheitlichen Krise näher bei ihrer Tochter zu sein. Da es ihrer Tochter inzwischen wieder besser geht, werden sie das Haus stilvoll und zeitgemäß renovieren, um einen hohen Gewinn zu erzielen. Währenddessen wird Lyndsays Sohn Miles dem Team von Lamb & Co. beitreten und seine Ausbildung im Lager beginnen.