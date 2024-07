«Steel Buddies» beenden ab September ihren DMAX-Lauf

TV-News

Michael Manousakis wird im Herbst auf gleich zwei Sender präsent sein. Wie Kabel Eins kürzlich bekannt gab, wird der Stahl-Experte mit dem neuen Formatab 10. Oktober immer donnerstags zu sehen sein. Zuvor steht aber noch der Abschied von der bisherigen Sendeheimat DMAX an. Die finale Staffel vonbeginnt am 10. September. Der Warner-Bros.-Discovery-Sender zeigt jeden Dienstag um 20:15 Uhr eine von insgesamt 15 Folgen. Damit überschneidet sich die DMAX-Ausstrahlung mit dem Kabel-Eins-Neustart. Auf discovery+ sind alle 15 neuen Folgen jeweils eine Woche vorab abrufbar.Unter anderem geht es in den finalen Episoden um Michaels Amphibienflugzeug, in dem sich potenziell lebensgefährliche Bienen eingenistet haben, die nun entfernt werden müssen. Währenddessen laufen in Peterslahr die Geschäfte auf Hochtouren. Dort ist eine große Lieferung der US-Army eingetroffen, inklusive einer lang ersehnten Achse. Damit kann der Skytrack, ein kräftiger, tonnenschwerer Stapler, nach zwei Jahren Stillstand endlich wieder fahren lernen.Außerdem sind die «Steel Buddies» in Sevilla unterwegs und wollen von dort einen 40 Tonnen schweren Kran nach Peterslahr transportieren. Auch am Wiener Prater steht ein betagter Kran zum Verkauf.