«Thadeusz lang und breit»: Jörg Thadeusz bekommt neue Radioshow

Darüber hinaus bleibt der Moderator auch mit «Thadeusz und die Beobachter» auf radio3 und im rbb Fernsehen auf Sendung.

Aufgrund des Sparkurses innerhalb des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) wechselte die Talkshowim vergangenen Herbst offiziell vom Fernsehen ins Radio zu radio3 (ehemals rbbKultur). Nun hat die ARD-Anstalt angekündigt auch weiterhin auf das Format mit Jörg Thadeusz zu setzen. Polittalk wird einmal monatlich auf radio3 und im rbb Fernsehen zu sehen sein.Darüber hinaus erhält Thadeusz ab Oktober 2024 eine neue Radio-Sendung. Auf der Kulturwelle radio3 wird er immer dienstags von 19:00 bis 20:00 Uhrpräsentieren und mit einem Gast aus Wissenschaft, Kultur, Gesellschaft oder Politik intensiv ins Gespräch kommen. Man will sich mit der Sendung Zeit nehmen für aktuelle und hintergründige Themen und sie mit Tiefgang und Muße beleuchten. Jörg Thadeusz will Persönlichkeiten aus der Politik befragen, bis ihnen die Phrasen ausgehen, Wirtschaftsleute, wie sie Wirtschaft machen und Künstler nach ihrer Kunst.„In Zeiten von ‚Meinung first‘ kann es eine brausebadartige Erfahrung sein, sich von anderen Meinungen verunsichern zu lassen. Die nehmen durch kundige Fragen Kontur an. Wir nehmen mal nicht die Abkürzung zur Empörung, sondern den längeren Weg zur Erkenntnis. Dazu braucht es altmodische Tugenden, die wir bei radio3 aber haben: Geduld und Demut“, erklärt Jörg Thadeusz, der sich wegen des neuen Formats aus der Moderation der Morgensendungzurückzieht.Dorothee Hackenberg, radio3-Programmchefin, fügt an: „Wir freuen uns auf intelligente Gespräche und neue Perspektiven. Jörg Thadeusz interessiert sich für Menschen und ihre Ideen, aber auch, wie Meinungen entstehen und sich verändern. Das neue Format passt im Sinne eines abendlichen Feuilletons für Berlin und Brandenburg genau zu radio3.“