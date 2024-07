Eva Schulz widmet sich den Wahlen in Ostdeutschland

TV-News

Nach «Am Puls mit Eva Schulz – Ich will doch nur wohnen!» wird die ehemalige «Deutschland3000»-Moderatorin die ZDF-Reihe «Deutschland, warum bist du so?» präsentieren.

Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, dass Eva Schulz die bislang letzte Ausgabe der Talkshow «Deutschland3000 – Die Woche mit Eva Schulz» moderierte. Offiziell beendet hat der SWR das Format nicht. Eva Schulz ist derweil vor der Kamera vor allem für das ZDF aktiv, während sie weiterhin den Podcast «Deutschland3000 – ‘ne gute Stunde mit Eva Schulz» präsentiert. Im vergangenen Herbst war die Moderatorin im Vorfeld der Landtagswahlen in Bayern und Hessen in der ZDF-Sendung «Die Kneipenwahl» zu sehen, und auch in diesem Jahr wird sie sich in einem Format den anstehenden Landtagswahlen widmen.Gewählt wird bekanntlich in Thüringen, Sachsen (jeweils 1. September) und Brandenburg (22. September). Hinsichtlich dieser Wahlen in Ostdeutschland startet in der ZDFmediathek und im ZDF das neue Politikformat, in dem Schulz in die drei Bundesländer reist, um dort Menschen zu treffen, die mit dem Erstarken der populistischen Kräfte sympathisieren, und welche, die sich aufgrund der gesellschaftlichen Spaltung Sorgen um die Demokratie machen. Die drei Folgen sind ab Montag, 5. August, ab 10:00 Uhr in der ZDFmediathek zu sehen. Im ZDF stehen die Folgen zu Thüringen und Sachsen am Mittwoch, 21. August, um 0.15 Uhr und 0.45 Uhr auf dem Programm, die Folge zu Brandenburg wird am Mittwoch, 11. September, um 0.45 Uhr gesendet.In den jeweils 30-minütigen Folgen schildert Eva Schulz nicht nur ihre Erlebnisse vor Ort, sondern will anhand von Daten, Fakten und Hintergrundrecherchen einen informativen Einblick in die politische Situation des jeweiligen Bundeslandes geben. In Thüringen drehen sich die Gespräche mit Jungwählern, AfD-Befürwortern- und Gegnern vor allem um den Spitzenkandidaten Björn Höcke. Im sächsischen Bautzen ist Schulz auf einem Montagsspaziergang, auf dem verschiedene, teilweise extreme Gruppen gegen den Kurs der Regierung demonstrieren. In Brandenburg gastiert Schulz derweil in der Lausitz, wo es nach der Kohle zwar neue Ideen gibt, aber auch viele Sorgen und Unsicherheit.