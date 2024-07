«Simone Biles Rising» startet mit dreieinhalb Millionen Zuschauern

International

Der erste Teil der sechsten Staffel von «Cobra Kai» hatte in der vergangenen Woche fast zehn Millionen Zuschauer.

Romantische Komödien dominierten die Charts:mit Harry Connick Jr. in der Hauptrolle setzte sich mit 16,1 Millionen Abrufen an die Spitze,mit Nicole Kidman, Zac Efron und Joey King in den Hauptrollen landete auf Platz sieben (3,3 Millionen Abrufe) undmit Glen Powell und Sydney Sweeney kehrte auf Platz zehn zurück (3,0 Millionen Abrufe). Auf der englischen TV-Liste bekundeten die Fans weiterhin ihre Liebe zuund schwärmten von Benedict, dem nächsten Bridgerton-Geschwisterpaar, das in der vierten Staffel den Bund der Ehe eingeht. Die dritte Staffel des Erfolgshits von Shonda Rhimes landete mit 1,5 Millionen Aufrufen auf dem zehnten Platz.Die Komödien standen den Romanzen in dieser Woche in nichts nach und erzielten ebenfalls gute Ergebnisse. Der erste Teil der sechsten und letzten Staffel vonbehauptete sich auf Platz 1 der englischen TV-Charts (9,5 Mio. Aufrufe) und brachte die erste Staffel auf Platz 9 (1,9 Mio. Aufrufe). Die zweite Staffel soll am 15. November und die dritte im Jahr 2025 ausgestrahlt werden., die düstere Soap-Komödie von Kathleen Jordan mit Zosia Mamet und Saoirse-Monica Jackson in den Hauptrollen, debütierte auf Platz 8 (2,1 Millionen Aufrufe). Auf der Liste der englischsprachigen Filme haben sich erneut Komödienlegenden zusammengetan, um gegen Bösewichte zu kämpfen. Die Sci-Fi-Komödiebelegte mit 10,2 Millionen Besuchen den zweiten Platz, die Actionkomödiemit Eddie Murphy in der Hauptrolle den fünften (4,5 Millionen Besucher).Die Doku-Seriedebütierte in den britischen TV-Charts auf Platz 2 (5,6 Millionen Zuschauer). Die 6. Staffel der Reality-Datingshowlandete auf Platz 3 (3,8 Mio. Views). Beyoncé ist sicher nicht der einzige Fan von Olympiasiegerin Simone Biles - ihre Doku-Serieerreichte mit 3,5 Millionen Zuschauern Platz 4. Auch die 3. Staffel des Historiendramashielt sich auf Platz 5 (3,3 Millionen Zuschauer), die Superheldenserieauf Platz 6 (2,5 Millionen Zuschauer) und die 2. Staffel der Doku-Serieauf Platz 7 (2,4 Millionen Zuschauer).Der Comedy-Thriller(Mexiko) debütierte mit 7,2 Millionen Zuschauern auf Platz 1 der nicht-englischsprachigen TV-Charts, gefolgt von der wiederkehrenden Komödie(Deutschland) auf Platz 2 (4,7 Millionen Zuschauer) und dem Drama-Thriller(Italien) auf Platz 3 (4,1 Millionen Zuschauer). Nicht nur Lady Gaga sorgte in dieser Woche für Kreischalarm an der Seine, auch der Hai-Thriller(Frankreich) schaffte es auf Platz 5 (2,0 Millionen Zuschauer). Ihr Debüt auf der Liste feierten das Drama(Nigeria) auf Platz 7 (1,7 Mio. Besucher) und der intime Science-Fiction-Film(Südkorea) auf Platz 9 (1,5 Mio. Besucher).Das Mystery-Drama(Thailand) eroberte mit 4,9 Millionen Zuschauern den ersten Platz der nicht-englischsprachigen Sendungen. Aufgestiegen ist auch die dritte Staffel der Horrorserie(Südkorea), die mit 2,8 Millionen Zuschauern den zweiten Platz belegt. Neu in der Liste sind die achte und letzte Staffel der Teenager-Krimiserie(Spanien) auf Platz vier mit 2,4 Millionen Zuschauern, das düstere Drama(Japan) auf Platz acht mit 1,3 Millionen Zuschauern und die düstere Komödie(Indien) auf Platz zehn mit 1,3 Millionen Zuschauern.