Aus «The Desert Dream» wird «Dream Deals»

Prime Video hat für seine von i&u TV produzierte Makler-Soap einen neuen Namen sowie einen Starttermin gefunden. Los geht’s im September.

Der Markt an Immobilienmakler-Doku-Soaps ist prall gefüllt. Dennoch hat es sich Amazon Prime Video im Februar nicht nehmen lassen unter dem Arbeitstitel «The Desert Dream» eine in Dubai angesiedelte Version dieses Genres anzukündigen. Nun hat der Streamingdienst für die deutsche Eigenproduktion einen neuen Titel gefunden und ein Startermin kommuniziert. Aus «The Desert Dream» wird. Die sechsteilige Reihe startet am 13. September exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Die sechsteilige Reihe folgt den vier Immobilienmaklern Valeria Löwen aus Berlin alias „Die Celebrity Hunterin“, Louisa Wagner aus Frankfurt alias „Die Newcomerin“, Sarah Wessendorf aus Hamburg alias „Die Überfliegerin“ und Edwin Quietzsch aus Leipzig alias „Der Underdog“ bei ihrem Versuch, alles zu tun, um in der ersten Reihe von Dubais Real Estate Elite mitzuspielen. Um das zu erreichen, schrecken Valeria, Sarah, Louisa und Edwin in der Firma „fäm properties“ vor keiner Aufgabe ihres anspruchsvollen Chefs Firas zurück – aber auch nicht vor der ein oder anderen Intrige, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ihr ständiger Begleiter ist der Erfolgsdruck, denn bei dem Real Estate unternehmen gilt die Regel: Wer in einer gewissen Zeit keinen Deal abschließt, muss seine Koffer packen. Neben den vier Maklern treten auch CEO Firas Al Msaddi sowie Haiman Balata, Manager und das Sprachrohr der Makler zu Chef Firas, in Erscheinung.«Dream Deals» wird von i&u TV produziert. Als Executive Producer fungiert Leska Schip, Produzenten sind Nina Etspueler und Pierre Übelhack. Regie führen Milena Groß, Klara Jamic und Oliver Wintrich. Die Formatentwicklung stammt von Lisa Kaniß.