«Against All Gods»: ZDF gründet eine Glaubens-WG

Ab September belgeitet das ZDF junge Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen bei ihrem Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft.

Das ZDF hat eine neue Doku-Serie im Rahmen des-Sendeplatzes am Sonntagmorgen angekündigt. In der sechsteiligen Reihegründen ein Jude, ein Muslim, eine Katholikin, eine Hinduistin, ein Buddhist und eine Nichtgläubige eine Wohngemeinschaft, um der Frage, ob eine Welt möglich ist, in der alle Religionen in Frieden miteinander leben, auf den Grund zu gehen. In sechs Tagen wollen die teils streng gläubigen jungen Menschen zwischen 24 und 30 Jahren herausfinden, was sie trennt und eint – und um mal gründlich aufzuräumen mit (falschen) Klischees und Vorurteilen.So verschieden wie die WG-Bewohner sind, so vielfältig ist auch ihr Zusammenleben. Währenddessen werden sie mit konkreten Themen wie „Sünde, Reue, Vergebung“, „Liebe, Sex und Partnerschaft“ oder auch „Leben und Tod“ konfrontiert. Mal sind die sechs Protagonisten im Loft unter sich, mal in Berlin oder im Umland der Hauptstadt unterwegs, mal laden sie interessante Gäste ein. Die Kamera ist stets dabei. Gemeinsam verfolgen sie ein Ziel: Barrieren abbauen, miteinander reden und zeigen, dass Religion im 21. Jahrhundert alles andere als altbacken und weltfremd ist. Außerdem sprechen die Bewohner täglich in die so genannte „Confession Cam“. In diesen Momenten sind sie alleine vor der Kamera, die in einem separaten Raum platziert ist. Dort können sie über ihr Erlebtes, ihre Gedanken, Erfahrungen und über alles, was ihnen auf dem Herzen liegt, sprechen.Ab Freitag, 13. September, sind alle sechs Folgen ab 8:00 Uhr bereits vor der TV-Erstausstrahlung in der ZDFmediathek abrufbar. Im linearen Programm werden die ersten drei Episoden an den aufeinanderfolgenden Sonntagen, 15., 22. und 29. September, jeweils um 9.03 Uhr ausgestrahlt. Die Episoden vier und fünf sind an den Sonntagen, 17. und 24. November, die finale Episode ist am Sonntag, 1. Dezember, jeweils um 9.03 Uhr zu sehen.«Against All Gods» ist eine Produktion von Zoo Productions, als Prodcuer fungieren Katharina Reinartz und Thomas Elstner. Seitens des ZDF ist Christian Stachel an der Produktion beteiligt, die ZDF-Redaktion verantworten Lena Baumann und Dirk Heihoff. Aurelia Kanetzky, die zusammen mit Katharina Reinartz als Autorin an Bord ist, führt Regie.