«'90s Show» geht am 22. August weiter

US-Fernsehen

Die Sitcom mit Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith und Callie Haverda wird fortgesetzt.

Im Januar 2023 veröffentlichte der Streamingdienst Netflix die ersten zehn Folgen von, bevor am 27. Juni 2024 acht weitere Folgen online gestellt wurden. Acht weitere Episoden werden nun am Freitag, den 22. August 2024 bei Netflix online gestellt. Produziert wurde die Sitcom von The Carsey-Werner Company und Ratamacue.Hinter dem Projekt stehen die Sitcom-Veteranen Marcy Carsey und Tom Werner. Das Duo schuf in den 80er Jahren Formate wie «The Cosby Show», «Roseanne», «Hinterm Mond gleich links» und «That '70s Show». Im Vorläufer «That '90 Show» spielten unter anderem Mila Kunis und Ashton Kutcher mit, die in der Fortsetzung Gastauftritte hatten.In früheren Folgen traten unter anderem Lisa Loeb, Seth Green, Carmen Electra, Will Forte, Wayne Knight, Matt Rife, Jason Mewes und Kevin Smith auf. Die Hauptrollen spielten Deba Jo Rupp, Jurtwood Smith, Caliie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel und Reyn Doi. Sam Morelos und Maxwell Acee Donovan spielen ebenfalls mit. Das Remake wurde von Bonni Turner, Terry Turner und Mark Brazill geschrieben. Das Spin-off «That '80s Show» überlebte vor zwei Jahrzehnten nur 13 Folgen.