Pokémon-Serie «Trainer Tour» erscheint heute

Am Mittwoch haben Amazon Prime Video und Roku die neue Pokémon-Serieveröffentlicht. In der neuen Serie werden große Fans des Videospiels interviewt. Das Format wird auch auf dem offiziellen Pokémon YouTube-Kanal zu sehen sein. «Pokémon: Trainer Tour» wurde von The Pokémon Company International entwickelt und in Zusammenarbeit mit The Intellectual Property Corporation (IPC) produziert.Die Produzenten der Pokémon-Inhalte Meghan Camarena, auch bekannt als Strawburry17, und Andrew Mahone, auch bekannt als Tricky Gym, moderieren die Show, um „aufstrebende Trainer zu treffen und zu unterstützen, die durch ihre Liebe zum Pokémon Trading Card Game Verbindungen zu Familie und Freunden aufbauen möchten“. In acht Episoden reisen die Moderatoren in einem elektrisierenden Pikachu-Themenbus um die Welt, um Pokémon-Fans zu treffen."Pokémon: Trainer Tour" ist eine einzigartige Unterhaltungsserie von The Pokémon Company International, in der Menschen aus der unglaublich vielfältigen Pokémon-Fangemeinde im Mittelpunkt stehen. Während die Trainerinnen und Trainer in jeder Episode ihre eigenen, einzigartigen Lebenserfahrungen schildern, teilen sie alle die Liebe zur Marke Pokémon und zum Pokémon TCG. Wir hoffen, dass diese Leidenschaft auf unsere Zuschauer überspringt und ihnen einen Einblick in die Pokémon-Community gibt”, so Andy Gose, Senior Director of Media Production bei The Pokémon Company International."Wir sind sehr dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, zu zeigen, wie das Pokémon TCG Verbindungen schafft.